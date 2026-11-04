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Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

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Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı için acil planlarının bulunmadığını ancak gerekirse askeri harekata hazır olduklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı sinyallerine ilişkin konuşan Trump, "Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir" dedi. İran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu savunan Trump, zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı olmadığını, ancak gerekirse harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.
  • Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesi seviyeyi aştığını ve İran limanlarına uygulanan ablukanın ülke ekonomisini zorladığını öne sürdü.
  • İran'ın yaklaşık 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceğine ilişkin dolaylı görüşmeler devam ediyor ve sonuç henüz netleşmedi.

ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken Financial Times'a (FT) telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirten Trump, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, gerekirse daha fazla savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, İran'la arasındaki gerginliğin mevcut durumundan "memnun olduğunu" ima etti.

NETANYAHU'NUN SALDIRI SİNYALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta içinde bir saldırı olacağına dair güçlü imaları sorulduğunda ise Trump, "Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN PETROL MİKTARI SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ SEVİYEYİ AŞTI”

İran'a yönelik ekonomik baskının sonuçlarından memnun olduğunu dile getiren Trump, ABD'nin Tahran'dan istediği sonuçları almaya başladığını savundu. "İstediğimiz her şeyi alıyor gibiyiz" diyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesindeki seviyeyi aştığını öne sürdü.

ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın ülke ekonomisini zorladığını belirten Trump, mevcut tabloyu "Bu parlak bir durum" sözleriyle değerlendirdi. Trump ayrıca ara seçimlerin ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti.

"İRAN'LA GERÇEKTEN SAVAŞTA DEĞİLİZ"

ABD'nin İran'la yaşadığı gerilimi geniş çaplı bir savaş olarak görmediğini belirten Trump, daha önce İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıları hatırlattı. Trump, "Biz gerçekten bir savaşta değiliz. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduk ve nükleer potansiyellerini ortadan kaldırdık. Ardından yeniden vurduk" dedi. 

Yaklaşık altı aydır İran'la gerçek anlamda bir savaş yaşanmadığını savunan Trump, mevcut durumu Ukrayna'daki savaşla veya dünya savaşlarıyla karşılaştırmadığını ifade etti.

450 KİLOGRAMLIK URANYUM STOKU MASADA

Trump, İran'ın yaklaşık 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceğine ilişkin dolaylı görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Uranyumun yüzlerce ton kayanın altında bulunduğunu belirten Trump, "Orada olmasından memnun olduğumu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Söz konusu stokun Tahran'la yürütülen temasların başlıca gündem maddelerinden biri olduğunu aktaran Trump, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının henüz netleşmediğini belirtti.

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Umut Halavart
Umut Halavart
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