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Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti

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Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşması sırasında RAMS Park'ın zemininden şikayetçi oldu. Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sorunu sarı-kırmızılı takımın kulübesine iletti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da, yıldız golcü Victor Osimhen’in saha zeminine gösterdiği tepki maça damga vurdu.

OSIMHEN ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Mücadele esnasında RAMS Park’ın çim zemininde sorun yaşayan ve istediği hareket alanını bulmakta zorlanan Nijeryalı santrfor, duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Karşılaşma devam ederken yedek kulübesine dönerek zeminin durumunu şikayet eden Osimhen'in bu anları kameralara yansıdı. 

OKAN BURUK DA RAHATSIZ

Yıldız futbolcunun saha içindeki bu tepkisi, RAMS Park’ın zemin problemlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Ayrıca Okan Buruk da maç sonunda zeminden şikayetçi oldu. 

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtosunvahit519:

ne haklısı boş yapıyor gol atamadı kudurdu topunu oyna be

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