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İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata tırmandı! Dairede kimse yokmuş

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İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata tırmandı! Dairede kimse yokmuş Haber Videosunu İzle
İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata tırmandı! Dairede kimse yokmuş
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre nişanlısına ulaşamayan 20 yaşındaki A.B., zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri genci güvenli şekilde aşağı indirdi; dairede kimsenin olmadığı belirlendi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nişanlısına ulaşamayan genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden daireye tırmanmaya çalışınca mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

KAPI AÇILMAYINCA DIŞ CEPHEYE TIRMANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının oturduğu daireye gitti. Apartmanın kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine ilginç bir yönteme başvuran genç, 3 katlı apartmanın dış cephesinden 3. kattaki daireye tırmanmaya başladı. Şahsı apartmanın dış cephesinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİREDE KİMSE YOKMUŞ

3. kata kadar tırmanan genç, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan incelemede ise kimsenin olmadığı öğrenildi.

Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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