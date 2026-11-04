Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim

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ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişmesi beklenirken, Başkan Donald Trump'tan Demokratlara yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. CBS News'e seçim merkezleri kapanmadan önce özel bir telefon röportajı veren Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senato'da çoğunluğu elde etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Başkanlık yetkilerine güvendiğini belirten Trump, Kongre'den gelecek ve uygun bulmadığı yasa tasarılarını veto etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

"NİHAİ GÜÇ BENİM ELİMDE, BUNA VETO DENİYOR"

Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimali sorulan Trump, başkanın yasaları veto etme yetkisini hatırlatarak, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" ifadelerini kullandı.

Demokratların hazırlayacağı yasa tasarılarını gerektiğinde engellemeye hazır olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımı nedeniyle kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Trump, veto yetkisinin Demokratları kendisiyle anlaşmaya zorlayabileceğini savunarak, "Tarihsel olarak birkaç ay boyunca veto kullanırsınız, ardından gelip 'Bir anlaşma yapmamız gerekiyor' derler" dedi.

"BAŞKANLIK MAKAMININ ÇOK BÜYÜK YETKİLERİ VAR"

Kongre'deki çoğunluğun değişmesinin yönetiminin hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmayacağını savunan Trump, son dönemde Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararların başkanlık makamını güçlendirdiğini öne sürdü.

Bu kapsamda Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınmasına ilişkin davayı hatırlatan Trump, Yüksek Mahkeme'nin 6'ya karşı 3 oyla verdiği kararın federal kurumlar üzerindeki yetkilerini genişlettiğini söyledi.

Trump, "Slaughter davasını kazandık ve bu dava başkana daha önce sahip olmadığı çok büyük yetkiler verdi" ifadelerini kullandı.

Başkanlık makamının güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bizim başkanlığımız güçlü bir başkanlık olarak görülüyor. Yapabileceğiniz çok şey var" dedi.

DEMOKRATLAR KAZANSA DA GERİ ADIM ATMAYACAK

CBS News'e konuşan ve Trump'a yakın oldukları belirtilen iki kaynak, Beyaz Saray'da son haftalarda başkanlık kararnameleri ve yürütme yetkileri üzerine görüşmeler yapıldığını aktardı.

Görüşmelerde Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ile Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought'un öne çıktığı belirtildi. Özellikle göçmenlik ve ticaret politikalarında yeni başkanlık adımlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Trump'a yakın kaynaklardan biri, Demokratların Kongre'de güç kazanması halinde bile başkanın ticaret, sınır güvenliği, federal yönetim, dış politika ve ulusal güvenlik alanlarında geniş yetkilerini koruyacağını savundu.

"33 BÜYÜK MİTİNG DÜZENLEDİM"

Ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek için yoğun bir kampanya yürüttüğünü belirten Trump, son haftalardaki mitinglerinin seçim yarışını değiştirdiğini öne sürdü.

Trump, "Hatırlarsanız 30-40 gün önce herkes büyük bir yenilgiden söz ediyordu. Şimdi ise kazanabileceğimizi bile konuşuyorlar" dedi.

Kampanya sürecindeki çalışmalarını anlatan Trump, "29 gün boyunca 33 etkinlik düzenledim. Hepsi devasa mitinglerdi. Daha önce kimse böyle bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Mitinglerin seçmenlerin ilgisini artırdığını savunan Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerde beklenenden daha iyi sonuçlar elde edebileceğini söyledi.

"KAZANACAK MIYIZ? GÖRECEĞİZ"

Seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir tahminde bulunmayan Trump, sandıktan sürpriz sonuçlar çıkabileceğini kabul etti.

"Kazanacak mıyız? Göreceğiz. İyi bir şansımız var ama utanç verici bir sonuç yaşamayacağız" diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kampanya boyunca önemli bir ivme yakaladığını savundu.

Başkan Trump, önceki yıl kabul edilen ve "One Big Beautiful Bill Act" adıyla bilinen kapsamlı yasa ile ticaret politikalarının ekonomik büyümeye katkı sağladığını da ileri sürdü.

BEYAZ SARAY'DAKİ YENİ PROJELERİNİ ANLATTI

Trump, röportajda Washington'daki inşaat ve yenileme projelerine de değindi. Beyaz Saray ve başkentteki tarihi yapıların bakımına önem verdiğini söyleyen Trump, eski Başkan Barack Obama'nın bu çalışmalara yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Beyaz Saray'da kırık pencereler ve hasarlı taşlar bulunduğunu belirten Trump, bunların onarıldığını ifade ederek, "Beyaz Saray artık kusursuz durumda" dedi.

İnşaat ve yenileme çalışmalarının kendisini rahatlattığını anlatan Trump, "Bunu yapmaktan gerçekten keyif alıyorum. Birçok insan için bu işler stresli olabilir ama beni rahatlatıyor çünkü bu işi çok iyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

2027 İÇİN YENİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Trump, 2027 yılında Beyaz Saray'daki yeni balo salonu projesini tamamlamayı ve Washington'da inşa edilmesini istediği yaklaşık 76 metre yüksekliğindeki takın yapımına başlamayı hedeflediğini söyledi.

Balo salonunun aynı zamanda askeri bir kompleks içereceğini belirten Trump, planlanan takı ise başarının kutlanması olarak nitelendirdi.

Başkentteki duvar yazılarının temizlenmesine yönelik çalışmalara da değinen Trump, yönetiminin 97 farklı noktada ciddi grafiti sorunuyla mücadele ettiğini anlattı.

2028 SEÇİMLERİ İÇİN NE DEDİ?

Trump'a röportajda 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin planları da soruldu.

Anayasal ve hukuki engellerle karşılaşacak olası bir üçüncü dönem adaylığı konusunda danışmanlarıyla henüz görüşmediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti'de gelecekte başkanlık için yarışabilecek çok sayıda güçlü isim bulunduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi halinde Beyaz Saray ile yasama organı arasında yaşanabilecek yetki mücadelelerine ilişkin tartışmaları artırdı.

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