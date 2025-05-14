Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır" dedi.

PKK'nın diğer kollarına da konuşmasında yer veren Erdoğan, "Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin vasıtasıyla çeşitli platformları üzerinden bizleri takip eden vatandaşların her birine sevgilerimi yolluyorum.

14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, milletin teveccühüyle Demokrat Parti ülke yönetimini devralmıştır. Halkımız tek parti faşizminin ardından Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşımıştır. Rahmetli Menderes, döneminin CHP'sinin provokasyon siyasetine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye çok önemli hizmetler yapmıştır. İmam Hatipler onun gayreti ile açılmıştır. Yıllarca gariplikten fakirlikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı ilk kez onun zamanında çıkarmıştır. Başta Şehit Başbakanımızın Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAFHAYA GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahlarını teslim kararını aldığını açıklaması ile terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, beraberliği, kardeşliğimizi yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Türkiye Cumuhriyeti kendi meselesini, kendi vatandaşlarının iradesi ile çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dosta ve düşmana göstermiştir. İttifak ortası MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur.

"TERÖR EKONOMİMİZE DE AĞIR DARBE VURMUŞTUR"

On binlerce vatan evladının terör iklimini bitirmek için biz de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde bir arayış içinde olduk. Maalesef bu arayışlarımızda saldırılarla sabote edildik. 40 yılı aşkın sürede Türkü, Kürdü ve milletimizin diğer kesimleri acı çekmiştir. Terör ekonomimize de ağır darbe vurmuştur. 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonları ile değil de eski paradigmalarla devam etseydik bu noktaya kesinlikle gelemezdik.

"ÖRGÜTÜN DİĞER KOLLARININ DA SİLAH BIRAKMA SÜRECİNE KATILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz.

ÖZEL'E SÜREÇ TEŞEKKÜRÜ

Türkiye'nin adının terörle değil, teknolojiyle, kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Bu vesileyle terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini yakinen bildiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum. DEM Parti'de sürece yakından destek veren Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere eş başkanlara milletim adına teşekkür ediyorum. Sağ duyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de aynen sürdürülmesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve diğer siyasi parti liderlerine de bu süreçteki yapıcı tutumları için takdirlerimi sunuyorum.

"YENİ TESİSLERİN İNŞASINI TEŞVİK EDECEK, DESTEK VERECEĞİZ"

Terörün vesayetinden kurtulan sivil siyaset alanında hem ülkemiz hem şehirlerimiz için daha etkin ümitler üretme fırsatına kavuşacağız. Terör sebebiyle 40 yıldır ülkemize kullandırılmayan kaynakları harekete geçirmeye zaten başlamıştık. Petrol başta olmak üzere tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz.

Gençlerimizi ve kadınlarımızı sosyal ve ekonomik gelişmelerimizin öncü aktörleri haline getireceğiz. Sadece güvenlik ve huzur açısından değil pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Tüm bunları hayata geçirmek için gereken planlamalara, hazırlıklara şimdiden başladık. Biz terörsüz Türkiye menziline varılması için kararlı, sabırlı ve iyi niyetli bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.

86 milyonun tamamına güven veren duruşumuzu son raddeye kadar koruyacağız.

"BÖLGE BARIŞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bu sabah sayın Trump ile Suddi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz. Bölge barışını güçlendireceğiz. Her yerde ilkeli politikalarımızla muhataplarımızın itimadını kazandık. İnşallah Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberler de alacağız."