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Meriç Nehri'nde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

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Meriç Nehri'nde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı
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Edirne’de Meriç Nehri’nde bir ailenin bulunduğu botun alabora olmasıyla yaşanan faciada acı haberler gelmeye devam ediyor. Nehirde kaybolan çocuklardan 5 yaşındaki kız çocuğunun da cansız bedenine ulaşılırken, suda kayıp olan son çocuğu bulmak için ekiplerin zamana karşı mücadelesi sürüyor.

Edirne'de botun alabora olması sonucu Meriç Nehri’nde kaybolan çocuklardan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bir çocuğun daha önce hayatını kaybettiği olayda, kayıp son çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor.

5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

Edirne’de Meriç Nehri’nde botun alabora olması sonucu kaybolan çocukları bulmak için yürütülen arama çalışmalarında bir çocuğa daha ulaşıldı.

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde sürdürülen çalışmalarda, 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Jandarma ekipleri eşliğinde cenaze aracına alınan çocuğun naaşı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLENİN İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Irak uyruklu 5 kişilik ailenin bulunduğu botun alabora olması sonucu yaşanan olayda, anne ve baba kurtarıldı. Çocuklardan biri daha önce hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son bulunan kız çocuğunun da hayatını kaybetmesiyle olayda yaşamını yitiren çocuk sayısı ikiye yükseldi.

KAYIP SON ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nehirde kaybolan son çocuğu bulmak için ekiplerin çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken jandarma ekipleri de kıyı boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına Tekirdağ’dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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