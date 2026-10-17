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Fatih Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemini tasvip etmedi

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Fatih Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemini tasvip etmedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muğla İl Teşkilatı'nın DEM Parti'nin açıklama alanını sirkeli su ve arap sabunuyla yıkamasını tasvip etmediğini söyledi. Erbakan, teşkilata uyarı yapıldığını ve görevden alma ihtimalinin görüşüldüğünü belirtti.

Haber : İshak KARA

(VAN) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Teşkilatı'nın DEM Parti'nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkamasını tasvip etmediklerini belirterek, teşkilata gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı. Erbakan, olayla ilgili görevden alma ihtimalinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Teşkilatı'nın, kentte DEM Parti'nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve arap sabunuyla yıkaması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtladı.

Eylemi tasvip etmediklerini dile getiren Erbakan, "Yanlış bir hareket. Bizim de tasvip etmediğimiz bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık, gereken ihtarı verdik. Burada yaptığımız konuşmada da ifade ettiğimiz gibi, biz Erbakan Hocamızın Doğu ve Güneydoğu ile ilgili politikalarını aynı şekilde takip eden bir partiyiz. Bölge insanına en sıcak yaklaşan, bölge insanının haklarını yıllarca savunan ve bölgeye en önemli, en büyük yatırımları yapan Erbakan Hocamız hangi zihniyetteyse biz de Yeniden Refah Partisi olarak o zihniyetteyiz. Kimseyi dışlamamız veya ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda da biz mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız" ifadesini kullandı.

GÖREVDEN ALMA İHTİMALİ

Muğla İl Teşkilatı'ndaki görevden alma ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Onunla ilgili tabii görüşüyoruz. Belki görevden alma durumu da olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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