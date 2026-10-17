Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, açıklamasında Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinden Karabağ Zaferi'ne ve iki ülke arasındaki tarihî bağlara kadar birçok konuya değindi.

"35. YIL DÖNÜMÜNÜ EN SAMİMİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanmasını hatırlatan Bahçeli, mesajına şu sözlerle başladı: "18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müst?qilliyin B?rpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

KARABAĞ ZAFERİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Bağımsızlığın yeniden kazanılmasını Azerbaycan halkının özgürlük iradesinin bir göstergesi olarak değerlendiren Bahçeli, 2020 yılında elde edilen Karabağ Zaferi'nin bu iradeyi güçlendirdiğini belirtti.

Bahçeli, "Kardeş ve dost Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü' bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır" dedi.

"BUNDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR"

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihine ve iki ülke arasındaki dayanışmaya değinen Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" ifadesi dost ve kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık düşüncesinin özüdür. "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır. Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan "Tek millet, iki devlet" anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.

"BİZ AYNI SOYDAN BİR ANANIN İKİ OĞLUYUZ"

İki ülkenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü' tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: Haberler.com