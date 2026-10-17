Kalküta'da yağıştan kaçan kalabalıkta izdiham çıktı, 17 kişi öldü

Kalküta'da yağıştan kaçan kalabalıkta izdiham çıktı, 17 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kalküta'da festivalde çıkan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yağıştan korunmak isteyen kalabalığın yol açtığı belirtilen olayda 13 kadın ve 1 çocuğun öldüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde dini festivalde çıkan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Batı Bengal'in Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yerel saatle 19.40'ta izdiham yaşandı.
İzdihamda, 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
NDTV kanalının haberinde de hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu ifade edildi.
Haberde, izdihamın, festival sırasında yağan şiddetli yağmurdan korunmak amacıyla kapalı bir alana geçmeye çalışan yoğun kalabalık nedeniyle olduğu belirtildi.