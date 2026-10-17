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Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo taburcu edildi

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Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo taburcu edildi
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Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa 14. Leo’dan sevindiren haber geldi. Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 71 yaşındaki Papa, operasyonun ardından taburcu edildi. Vatikan’a dönen Papa’nın sağlık durumuna ilişkin gözler kanserin yayılımı ve bundan sonraki tedavi sürecine dair yapılacak açıklamalara çevrilirken, Katoliklerin ruhani lideri pazar günü ilk kez halkın karşısına çıkacak.

  • Akciğer kanseri ameliyatı geçiren 71 yaşındaki Papa 14. Leo, 13 Ekim'deki operasyonun ardından dört gün sonra hastaneden taburcu edilerek Vatikan'a döndü.
  • Papa'ya adenokarsinom teşhisi konuldu ve yaklaşık 90 dakika süren operasyonda sağ akciğerinin alt lobu alındı; komplikasyon yaşanmadığı bildirildi.
  • Papa'nın 18 Ekim Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel Angelus duasını papalık dairesinin penceresinden yönetmesi bekleniyor.

Akciğer kanseri teşhisi konulan Papa 14. Leo, ameliyatın ardından dört gün sonra hastaneden taburcu edilerek Vatikan'a döndü. 71 yaşındaki Papa'nın sağlık durumunun yapılan tetkiklerin ardından taburculuğa uygun olduğu bildirildi. Papa'nın ameliyat sonrası ilk halka açık programına 18 Ekim Pazar günü katılması bekleniyor.

AMELİYATTA SAĞ AKCİĞERİNİN BİR BÖLÜMÜ ALINDI

Vatikan'daki Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat edildi. Doktorlar, sağ akciğerinin alt lobunu çıkardıkları operasyon sırasında kanserli bir tümör bulunduğunu doğruladı. Papa'ya en yaygın akciğer kanseri türlerinden biri olan adenokarsinom teşhisi konuldu.

Ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bildirildi.

TABURCU KARARI TETKİKLERİN ARDINDAN VERİLDİ

Papa'nın kişisel doktoru Luigi Carbone ile ameliyatı gerçekleştiren cerrah Stefano Margaritora, 17 Ekim sabahı yapılan kan testleri ve göğüs röntgeninin ardından taburculuğun uygun görüldüğünü açıkladı.

Hastaneden ayrılırken yürüyerek aracına giden Papa, kendisini bekleyenleri selamladı. Daha sonra Vatikan'a döndü.

KANSERİN YAYILIP YAYILMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Papa'nın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtilirken, kanserin çevre dokulara yayılıp yayılmadığına ve ek tedavi gerekip gerekmediğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Hastalığın seyri konusunda kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için ek incelemelerin sonuçları bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Papa 14. Leo'nun hastaneden taburcu olduktan sonraki ilk halka açık programını 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirmesi planlanıyor. Papa'nın, Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan inananlara yönelik geleneksel Angelus duasını Vatikan'daki papalık dairesinin penceresinden yönetmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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