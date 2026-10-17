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Adıyaman'da polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 326 bin TL ceza! Plakası da yoktu

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Adıyaman'da polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 326 bin TL ceza! Plakası da yoktu
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Adıyaman'da polisin 'dur' ikazına uymayıp plakasız motosikletle kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu da ortaya çıkan sürücüye dur ikazına uymamak, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan toplam 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet otoparka çekilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 326 bin TL para cezası kesildi.

PLAKASIZ MOTOSİKLET POLİSİ PEŞİNE TAKTI

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI, CEZA YAĞDI

Kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye dur ikazına uymamak, ehliyetsiz olmak ve plakasız olmak suçlarından 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet tamamlanan işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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