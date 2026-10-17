Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi

Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı. Mert Hakan'ın oyuna girdiği anlarda Fenerbahçe tribünlerinden, ''Oley oley Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş!'' sesleri yükseldi.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte 568 gün sonra formasına kavuştu.
6 AY MEN CEZASI ALDI
Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.
SAHALARA GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı sahaya sürdü. Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, ''Oley oley Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş!'' tezahüratlarında bulunuldu. Deneyimli oyuncu için maç sonunda da adına tezahüratlar yapıldı.
SON MAÇI BODRUM FK'YE KARŞIYDI
Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.