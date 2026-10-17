Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde otomobilin istinat duvarından düştüğü kazada Defne Çetin (2) hayatını kaybetti, annesi Aylin Geren Çetin ile ağabeyi Yaman Çetin (7) yaralandı.

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aylin Geren Çetin'in kullandığı 20 AVC 56 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarından düştü. Kazada sürücü Aylin Geren Çetin ile oğlu Yaman Çetin yaralanırken, kızı Defne Çetin yaşamını yitirdi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı