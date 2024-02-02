CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaştı. CHP'nin büyükşehirlerdeki adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin ve Mardin'de Ömer Durak oldu.

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste:













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