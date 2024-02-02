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CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu

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CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaştı. CHP'nin büyükşehirlerdeki adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin ve Mardin'de Ömer Durak oldu.

İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste:

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu.

CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu


CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Gaziantep Mardin Politika Güncel Haberler

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