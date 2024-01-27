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CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

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CHP, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala aralarında büyükşehirlerin de olduğu 209 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirledi. CHP, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i yeniden aday gösterirken, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Muğla'da Ahmet Aras, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Erzurum'da Atlıhan Atila, Trabzon'da Hasan Süha Saral, Van'da Şükrü Şahar, Sakarya'da ise Azize Çeroğlu aday olarak belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlere az bir zaman kala aralarında büyükşehirlerin de olduğu 209 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Muğla'da Ahmet Aras, Denizli'de ise Bülent Nuri Çavuşoğlu aday oldu.

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi'nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı. PM toplantısının ardından İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Hasan Süha Saral oldu.

CHP'nin aday belirlediği büyükşehirler:

  • ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUHİTTİN BÖCEK
  • DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
  • DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: CAFER PEKDEMİR
  • ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ATLIHAN ATİLA
  • MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AHMET ARAS
  • SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AZİZE ÇEROĞLU
  • TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN SÜHA SARAL
  • VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ŞÜKRÜ ŞAHAR

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Muhittin Böcek Diyarbakır Politika Güncel Haberler

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