CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi! Antalya'da Muhittin Böcek, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlere az bir zaman kala aralarında büyükşehirlerin de olduğu 209 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Muğla'da Ahmet Aras, Denizli'de ise Bülent Nuri Çavuşoğlu aday oldu.

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi'nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı. PM toplantısının ardından İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atlıhan Atila, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Hasan Süha Saral oldu.

CHP'nin aday belirlediği büyükşehirler: