Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

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Galatasaray’da ayrılık için ilk önemli karar çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Bu doğrultuda takımda kalacak ve ayrılacak isimler konusunda çalışmalar hız kazandı.

JAKOBS İÇİN KARAR VERİLDİ

Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Ismail Jakobs ile yola devam edilmeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcuyla yeni anlaşma yapmayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon için oluşturduğu kadro planlamasında Jakobs’a yer vermediği belirtiliyor. Böylece sezon sonunda sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte 27 yaşındaki sol bekin Galatasaray macerası sona erecek.

OKAN BURUK’UN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda kadroda görmek istediği oyuncularla ilgili değerlendirmeleri yönetimle yaptığı görüşmelerde ele alındı. Bu görüşmelerin ardından Jakobs konusunda yol haritası belirlendi. Senegalli futbolcu gelecek sezon takımın planlarında yer almıyor.

Kaynak: Haberler.com