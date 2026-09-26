Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kestiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray’da yeni sezon planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da kararlarını netleştiriyor. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon planlarında yer almayan Ismail Jakobs ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Senegalli sol bekle yeni kontrat yapılmayacak.
- Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ismail Jakobs ile yeni sözleşme yapmayacak.
- Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlamasında Jakobs'a yer vermediği belirtiliyor.
- 27 yaşındaki sol bek Jakobs'un sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'daki dönemi sona erecek.
Galatasaray’da ayrılık için ilk önemli karar çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Bu doğrultuda takımda kalacak ve ayrılacak isimler konusunda çalışmalar hız kazandı.
JAKOBS İÇİN KARAR VERİLDİ
Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Ismail Jakobs ile yola devam edilmeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcuyla yeni anlaşma yapmayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon için oluşturduğu kadro planlamasında Jakobs’a yer vermediği belirtiliyor. Böylece sezon sonunda sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte 27 yaşındaki sol bekin Galatasaray macerası sona erecek.
OKAN BURUK’UN PLANLARINDA YER ALMIYOR
Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda kadroda görmek istediği oyuncularla ilgili değerlendirmeleri yönetimle yaptığı görüşmelerde ele alındı. Bu görüşmelerin ardından Jakobs konusunda yol haritası belirlendi. Senegalli futbolcu gelecek sezon takımın planlarında yer almıyor.