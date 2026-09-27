Haberler

İddia: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddia: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşi İlyas Kaya ile birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira kazandığı iddia edilen AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir uygulanmasını talep ettiği; işlemlerin eş ve çocuklarını da kapsadığı öne sürüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarına tedbir konulmasını talep ettiği iddia edildi.
  • Talebin eş ve çocukları da kapsadığı; satış ve devir işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aile adına kayıtlı tapu, gemi ve uçak bilgilerinin tespit edilmesinin istendiği belirtildi.
  • Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira çekim yaptığı öne sürüldü.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında fon işlemlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından gelişmeler peş peşe geldi. Kaya, AK Parti’de yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da Kaya ailesinin mal varlıklarıyla ilgili tedbir talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

MAL VARLIKLARI İÇİN TEDBİR TALEBİ İDDİASI

Şamil Tayyar'ın duyurduğu iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Talebin eş ve çocukları da kapsadığı; satış ve devir işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aile adına kayıtlı olabilecek tapu, gemi ve uçak bilgilerinin tespit edilmesinin istendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının fon vurgununa karıştığı iddia edilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı

Yeraltı dünyasının iki grubu, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi

Hepsi tek operasyonda ele geçirildi
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Bakalım kimlerde paralar çıkacak birde şu vekilleride araştırsın olan garibana oluyor zengine bişey olmaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Oruc:

Ozanan bu fon balon yapıl siyasiler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Eğer doğru ise reis at bunu kodese

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Yaz kızım 2 mehter marşı, 1 Dombra...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu kadarı da olsun artık ama ahiretteki hesabı düşünerek hesap sorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dağhan Külegeç ile Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi

Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Bodrum’da korkunç kaza! 15 yaşındaki sürücü kamyonetin altında kaldı

Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı

Bombalı araçla gelip katliam yaptılar: Çok sayıda polis can verdi
Televizyon dışında yeni sektör! Esra Erol giyim mağazası açtı

Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Manisa'da geçen yıl evlenen çift evlerinde öldürüldü! Yakınları korkunç manzarayla karşılaştı

Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki araca çarpan sürücü 14 yaşında çıktı
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü
Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Fotoğrafı görenler aynı detaya takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı