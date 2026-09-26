Haberler

Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, partisindeki idari görevlerinden istifa ettiği yönündeki iddiaları doğruladı. Bekin, istifa sebebinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile "Terörsüz Türkiye" konusunda yaşadığı anlaşmazlık olduğunu belirtti. Kılıç'ın "hayır" oyu vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını kaydeden Bekin, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin ise, şu anda herhangi bir parti ile görüşmesinin olmadığını söyledi.

Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin oteline bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Fener'in başına En-Nesyri iş açmış! İşte kasadan çıkacak para
Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki araca çarpan sürücü 14 yaşında çıktı
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu'ndan 1,8 milyarlık iddiaya yanıt

Cübbeli Ahmet’in damadından fon iddialarına yanıt
Çarpıcı iddia! Sarallar ve Şahinlerin MHP'deki görüşmesi başladı

Yeraltı dünyasının iki grubunun MHP'deki görüşmesi başladı
Yeni Parti Bandırma’da ön seçim öncesi gerginlik

Özgür Özel'i kızdıracak görüntüler! Birbirlerine girdiler
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti

Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Cezaevinden çıkar çıkmaz istifa etti