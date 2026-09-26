Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi

Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, partisindeki idari görevlerinden istifa ettiği yönündeki iddiaları doğruladı. Bekin, istifa sebebinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile "Terörsüz Türkiye" konusunda yaşadığı anlaşmazlık olduğunu belirtti. Kılıç'ın "hayır" oyu vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını kaydeden Bekin, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin ise, şu anda herhangi bir parti ile görüşmesinin olmadığını söyledi.
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