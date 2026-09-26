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Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

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Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka için kullandığı “süper zeka” ifadesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in de isim değişikliği fikrine olumlu yaklaştığını belirterek, "Şi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi çünkü bu daha doğru ve şık.” dedi.

Abd Başkanı Donald Trump’tan yapay zeka konusunda dikkat çeken yeni bir çıkış geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir “yapay zeka” yerine “süper zeka” ifadesinin kullanılmasını savunurken, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in de bu fikre sıcak baktığını söyledi.

“Şİ BU FİKRİ ÇOK SEVDİ”

Trump, Şi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapay zekanın isimlendirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı, “Şi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi çünkü bu daha doğru ve şık.” ifadelerini kullandı. Trump daha önce de “artificial” kelimesinin teknolojiyi olduğundan daha “sahte” gösterdiğini savunmuş ve bundan sonra “super intelligence” ifadesinin kullanılmasını istediğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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