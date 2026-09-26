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"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

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'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti Haber Videosunu İzle
'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
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Eşiyle birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira kazandığı öne sürülen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya açıklama yaptı. AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıklayan Kaya, iddialara ise yanıt vermedi. Kaya, "Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim." dedi.

  • Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki fon iddiaları nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyerek istifa etti.
  • Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırıp yaklaşık 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira çekim yaptığı iddia edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son üç ayda fondan çıkış yapan yatırımcıların dökümünü talep etti.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturması sürerken,  Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırdıkları parayı yaklaşık 4 ayda 20 katına çıkardıkları öne sürüldü.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya açıklama yaptı. Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

İSTİFA ETTİ

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

NE OLMUŞTU? 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının fon vurgununa karıştığı iddia edilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptığı öne sürülmüştü. 

ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT UYARI: MAKAM KİŞİSEL ZENGİNLEŞME ARACI OLAMAZ

Konuyla ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan da sert açıklama gelmişti. Durumu "çok vahim" olarak nitelendiren Tayyar, beklentisinin Kaya'nın bir açıklama yapması yönünde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz."

Tayyar ayrıca uyarısını genişleterek, fon üzerinden servetini katlayan başka isimler varsa "beklemeden gereğini yapmalarını" söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son üç ayda fondan çıkış yapan yatırımcıların dökümünü istediğini hatırlatarak soruşturma çemberinin daraldığına dikkat çekmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıordu-52:

Erdoğan yanlış yapanın ipini çeker diğerleri gibi hırsıza arsıza sahip çıkmaz

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Yeni partili olsaydın istifaya gerek yoktu. Üstüne seni savunurlardı ve miting yaparlardı

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıHasan Seyhan:

Hadi la oradan, ruhsar pekcana ne yaptınız ki utanmadan bunu yazıyorsun.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ali Tarakçı serbest bırakılsın demek doğru söylemiş

Yorum Beğen11
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Haber Yorumlarıumudum_ararat04:

Ali bakan dedi, ak partide başkan yardımcısı Fatma

yanıt1
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Haber YorumlarıSelim K:

Eski bakan aile ve sosyal hizmetler

yanıt3
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Haber Yorumlarıismail Şahin:

paralari geri verecek mi ki.az emekliye desdek olur.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

SECIMDEN ONCE ZIRNIK YOK, BIL ARTIK,

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Uetmez yargilama gelsin kocasi vekil degil ondan baslayin

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