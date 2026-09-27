Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde havaya açılan ateş, Konya’da bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Emirgazi ilçesindeki düğüne katılan Uzman Çavuş Serkan Deveci, tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğüne katılan Abidin Ü., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Silahın ateşlenmesinin ardından tabancadan çıkan kurşun, kalabalığın arasında bulunan 25 yaşındaki Serkan Deveci’ye isabet etti. Deveci’nin vurulmasının ardından düğün alanında büyük panik yaşandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Deveci’ye müdahale etmek için çalışma başlattı ancak yapılan kontrolde genç askerin hayatını kaybettiği belirlendi. Deveci’nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İZİN İÇİN KONYA'YA GELMİŞTİ

Yaşamını yitiren Serkan Deveci’nin uzman çavuş olarak görev yaptığı ve iznini geçirmek üzere Konya’ya geldiği öğrenildi. Deveci’nin düğünde bulunduğu sırada havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve çevresindekileri büyük üzüntüye boğdu. Olayın ardından düğün alanı incelemeye alınırken, silahın kaç kez ateşlendiği ve kurşunun hangi açıyla Deveci’ye isabet ettiği de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen Abidin Ü.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri sürerken, olayda kullanılan tabanca da incelemeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı