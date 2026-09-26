Gülşen Harbiye'ye damga vurdu! Yarım şalvar kombini dikkat çekti

Gülşen, Harbiye'ye bu kez farklı bir sahne stiliyle çıktı. Ünlü şarkıcı, Harbiye Açıkhava’daki konserinde tüylerle detaylandırılmış yarım şalvar kombini tercih etti. Sahne tarzıyla sık sık dikkat çeken Gülşen, bu konserinde de iddialı çizgisini sürdürdü.

TÜY DETAYLI YARIM ŞALVAR TERCİH ETTİ

Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşan Gülşen’in sahne kıyafeti, konserin öne çıkan detaylarından biri oldu. Ünlü şarkıcı, klasik sahne kostümlerinin dışına çıkarak yarım şalvar formundaki, tüy detaylarıyla tamamlanan özel bir kombinle sahneye çıktı. Kombinin özellikle alt kısmındaki hacimli yapı ve tüy detayları, sahne ışıkları altında daha da belirgin hale geldi.

GÜLŞEN'DEN YİNE SIRA DIŞI SAHNE TARZI

Gülşen, kariyeri boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kıyafetleriyle de dikkat çeken isimlerden biri oldu. Harbiye konserinde tercih ettiği bu kombin de sanatçının alışılmışın dışındaki stil anlayışını sürdürdüğünü gösterdi. Ünlü şarkıcının sahne kıyafetlerinde zaman zaman cesur, zaman zaman deneysel parçalara yöneldiği biliniyor. Bu kez tercih ettiği tüy detaylı yarım şalvar, sahne görünümünün merkezine yerleşti.

Kaynak: Haberler.com