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DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

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DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, fon dolandırıcılığı tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ekmen, çıkarılacak özel bir yasayla üst düzey kamu görevlilerinden siyasetçilere, medya mensuplarından yargı üyelerine kadar geniş bir kesimin ve üçüncü dereceye kadar yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasını istedi. Ekmen, “İzah edilemeyen edinim ve artışlara el konulsun.” dedi.

  • DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fon dolandırıcılığından haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması çağrısı yaptı.
  • Ekmen, çıkarılacak özel bir yasayla kamuda 25 yıldır görev yapan daire başkanları, genel müdürler, müsteşarlar, bakan yardımcıları ve bakan danışmanlarının mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.
  • Ekmen'in önerisi ayrıca tüm parti il ve ilçe başkanları, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, üst kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanan makam sahipleri, medya mensupları ve yargı mensupları ile bunların üçüncü dereceye kadar yakınlarının mal varlıklarını kapsıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen’den mal varlıklarına ilişkin kapsamlı bir çağrı geldi. Fon dolandırıcılığı iddialarını kısa süre önce Meclis gündemine de taşıyan Mehmet Emin Ekmen, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek kapsamlı bir mal varlığı incelemesi önerdi. 

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN HERKESTEN HESAP SORALIM”

Ekmen, fon dolandırıcılığı tartışmalarını daha geniş bir mal varlığı denetimine dönüştürme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanım bu fon dolandırıcılığını fırsat bilerek haksız kazanç sağlayan herkesten hesap soralım.”

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN SİYASETÇİLERE KADAR GENİŞ LİSTE

Ekmen’in çağrısında dikkat çeken nokta, inceleme kapsamına alınmasını istediği kesimlerin genişliği oldu. DEVA Partili Ekmen; 25 yıldır kamuda görev yapan daire başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, bakan yardımcıları ve bakan danışmanlarının mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım bu fon dolandırıcılığını fırsat bilerek haksız kazanç sağlayan herkesten hesap soralım.

Çıkartılacak özel bir yasa ile aşağıda yazılı kimseler mal varlıklarının hesabını versinler.

- 25 yıldır kamuda görev yapan daire başkanı, genel müdür ve yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Bakan yardımcısı, bakan danışmanları

- Tüm partilerin il ve ilçe baskanlari ve genel merkez yöneticileri,

- Seçilmiş milletvekilleri, belediye baskanlari, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri,

- Üst kurullar başkan ve üyeleri,

Cumhurbaşkanı tarafından atanmış tüm makam sahipleri,

- Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri ve danışmanları’nın

- Medya mensuplarının

- Her kademede yargı mensuplarının

kendileri ve 3. Dereceye kadar sıhri ve kan bağı olan yakınlarının mal varlıkları araştırılsın.

İzah edilemeyen edinim ve artışlara el konulsun. "

Kaynak: Haberler.com
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