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Dağhan Külegeç ile Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi

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Dağhan Külegeç ile Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi
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Bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerinden Kavak Yelleri’nin iki sevilen oyuncusu Dağhan Külegeç ile Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizide Efe ve Aslı karakterlerine hayat veren ikilinin buluşması, Kavak Yelleri’ni izleyenleri yıllar öncesine götürdü. 2007’de başlayan ve dört yıl boyunca ekranlarda kalan dizinin iki başrol oyuncusunun yeniden yan yana gelmesi nostaljik bir kare ortaya çıkardı.

Kavak Yelleri oyuncuları Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Bir dönemin ekranlara damga vuran yapımında Efe ve Aslı karakterlerini canlandıran iki oyuncunun buluşması, dizinin eski günlerini yeniden hatırlattı.

EFE VE ASLI YILLAR SONRA YAN YANA

Kanal D ekranlarında 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri, gençlik dizileri arasında kendine ayrı bir yer edinmişti. Dizinin başrollerinde Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver gibi isimler yer alıyordu. Dizinin hikayesinin merkezindeki karakterlerden Aslı’ya Pelin Karahan, Efe’ye ise Dağhan Külegeç hayat verdi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki oyuncu, böylece Kavak Yelleri izleyicilerine nostaljik bir buluşma yaşattı.

KAVAK YELLERİ 2007'DE BAŞLAMIŞTI

Kavak Yelleri, 2007-2011 yılları arasında ekrana geldi. Gençlik, arkadaşlık, aşk ve aile ilişkileri üzerine kurulan yapım, özellikle Efe, Aslı, Deniz ve Mine karakterleriyle hafızalara kazındı. 

Kaynak: Haberler.com
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