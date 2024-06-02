3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Aksaray, Kayseri, Tunceli, Sivas ve Şanlıurfa'daki 3 ilçe ve 4 beldede tekrar yapılmasına karar verilen yerel seçimlerle oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başlarken resmi olmayan ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

TUNCELİ AKPAZAR'DA AK PARTİ KAZANDI

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı. 1700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden 1300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

Ali Aydın

SİVAS'IN GÜNEYKAYA BELDESİ, BELEDİYE BAŞKANINI SEÇTİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi'nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Hüseyin Kırışkuzu

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00'de son buldu. 5 sandıkta 1140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA SANDIKTAN CHP'NİN ADAYI ÇIKTI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısıtlı iki kişi oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimde 6 partinin adayı yarıştı. Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

Ertuğrul Çamlıca

Öte yandan SP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı. Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı. Sonuçlar sonrası CHP Belde Teşkilatı önünde toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.

Ertuğrul Çamlıca

Burada konuşan Ertuğrul Çamlıca, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini, partilerinin bayrağını yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çamlıca, ayrımcılık yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını dile getirdi. Çamlıca 2019 - 2024 yılları arasında belde belediye başkanlığı yapmıştı.

Ertuğrul Çamlıca

NE OLDU?

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler bugün sandık başına gitti.