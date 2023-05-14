Mustafa Şentop Haberleri - Mustafa Şentop Kimdir - Haberler

Mustafa Şentop Haberleri
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Mustafa Şentop Biyografisi
Mustafa Şentop Kimdir ?
Mustafa Şentop, Oyunu İstanbul'da Kullandı: "Seçim, Sükunet İçerisinde, Kurallara Uygun Şekilde Yapılıyor"
Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek?
Erdoğan İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ise Ankara'da oy kullanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an okudu
TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"
TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"
Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler
Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı mı, ne zaman açılacak? Barbaros Hayrettin Paşa Camii nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Sera Kadıgil kimdir? Milletvekili adayı Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi!
Şentop: "Devam Eden Davaların Etkilenmeyeceği Formül Üzerinde Çalışıyoruz"
AK Parti Erzurum Milletvekili Yavilioğlu, TBMM Tarafından Kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma...
Mahalli İdareler İşverenler Sendikası, Anayasa ile İlgili Görüşlerini Aktardı