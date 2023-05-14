Mustafa Şentop Haberleri - Mustafa Şentop Kimdir - Haberler

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Mustafa Şentop Haberleri

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Mustafa Şentop

Mustafa Şentop Biyografisi

Doğum YeriTekirdağ / Türkiye
Doğum Tarihi6.8.1968

Mustafa Şentop Kimdir ?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde
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Mustafa Şentop'un sandığından Erdoğan çıktı

Mustafa Şentop'un sandığından Erdoğan çıktı

Mustafa Şentop - 14.05.2023
Mustafa Şentop, Oyunu İstanbul'da Kullandı: 'Seçim, Sükunet İçerisinde, Kurallara Uygun Şekilde Yapılıyor'

Mustafa Şentop, Oyunu İstanbul'da Kullandı: "Seçim, Sükunet İçerisinde, Kurallara Uygun Şekilde Yapılıyor"

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM BAŞKANI ŞENTOP OY KULLANDI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP OY KULLANDI

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM Başkanı Şentop Üsküdar'da oyunu kullandı

TBMM Başkanı Şentop Üsküdar'da oyunu kullandı

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullandı

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması

Mustafa Şentop - 14.05.2023
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anneler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anneler Günü'nü kutladı

Mustafa Şentop - 14.05.2023
Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek?

Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek?

Mustafa Şentop - 14.05.2023
GÜNDEM / 14 Mayıs 2023

GÜNDEM / 14 Mayıs 2023

Mustafa Şentop - 14.05.2023
Erdoğan İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ise Ankara'da oy kullanacak

Erdoğan İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ise Ankara'da oy kullanacak

Mustafa Şentop - 14.05.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2023

Mustafa Şentop - 13.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an okudu

Mustafa Şentop - 13.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Mustafa Şentop - 13.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan 'seçim' mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan "seçim" mesajı Açıklaması

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: 'Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor'

TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM BAŞKANI ŞENTOP SEÇİMLER OLGUNLUK, SÜKUNET İÇERİSİNDE GEÇECEKTİR

TBMM BAŞKANI ŞENTOP SEÇİMLER OLGUNLUK, SÜKUNET İÇERİSİNDE GEÇECEKTİR

Mustafa Şentop - 13.05.2023
TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: 'Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor'

TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"

Mustafa Şentop - 13.05.2023
Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Mustafa Şentop - 13.05.2023
Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı mı, ne zaman açılacak? Barbaros Hayrettin Paşa Camii nerede?

Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı mı, ne zaman açılacak? Barbaros Hayrettin Paşa Camii nerede?

Mustafa Şentop - 12.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında konuştu

Mustafa Şentop - 12.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Mustafa Şentop - 12.05.2023
Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

Mustafa Şentop - 12.05.2023
Sera Kadıgil kimdir? Milletvekili adayı Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi!

Sera Kadıgil kimdir? Milletvekili adayı Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Sera Kadıgil hayatı ve biyografisi!

Mustafa Şentop - 12.05.2023
Ordulular Beylikdüzü'nde Buluştu

Ordulular Beylikdüzü'nde Buluştu

Mustafa Şentop - 08.07.2012
Anayasa Yazım Komisyonu, Dernek Kurma Hürriyetini Görüştü

Anayasa Yazım Komisyonu, Dernek Kurma Hürriyetini Görüştü

Mustafa Şentop - 28.06.2012
TBMM Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu

TBMM Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu

Mustafa Şentop - 21.06.2012
Şentop: 'Devam Eden Davaların Etkilenmeyeceği Formül Üzerinde Çalışıyoruz'

Şentop: "Devam Eden Davaların Etkilenmeyeceği Formül Üzerinde Çalışıyoruz"

Mustafa Şentop - 10.06.2012
'Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset' Konferansı

"Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" Konferansı

Mustafa Şentop - 10.06.2012
Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu 3 Maddede Daha Uzlaştı

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu 3 Maddede Daha Uzlaştı

Mustafa Şentop - 31.05.2012
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Mustafa Şentop - 31.05.2012
Şentop, Darbe Komisyonu'ndan İstifa Etti

Şentop, Darbe Komisyonu'ndan İstifa Etti

Mustafa Şentop - 29.05.2012
Yeni Anayasa Yazımı

Yeni Anayasa Yazımı

Mustafa Şentop - 23.05.2012
Anayasa Uzlaşma Alt Komisyon Toplantısı

Anayasa Uzlaşma Alt Komisyon Toplantısı

Mustafa Şentop - 17.05.2012
Tbmm Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu, Taslak Metin Hazırladı

Tbmm Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu, Taslak Metin Hazırladı

Mustafa Şentop - 17.05.2012
Gençlik Meclisi Anayasa Çalıştay Raporunu TBMM'ye Sundu

Gençlik Meclisi Anayasa Çalıştay Raporunu TBMM'ye Sundu

Mustafa Şentop - 12.05.2012
Anayasa Çalıştay Raporu TBMM'ye Sundu

Anayasa Çalıştay Raporu TBMM'ye Sundu

Mustafa Şentop - 12.05.2012
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu

Mustafa Şentop - 10.05.2012
Darbe Komisyonu Üye Listesi Resmi Gazete'de

Darbe Komisyonu Üye Listesi Resmi Gazete'de

Mustafa Şentop - 10.05.2012
Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Mustafa Şentop - 02.05.2012
Darbeleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Darbeleri Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Mustafa Şentop - 02.05.2012
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Mustafa Şentop - 02.05.2012
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Mustafa Şentop - 02.05.2012
Adıyaman Çocuk Merkezi Destek Buluşması'

Adıyaman Çocuk Merkezi Destek Buluşması'

Mustafa Şentop - 30.04.2012
Anayasa Vatandaş Toplantıları

Anayasa Vatandaş Toplantıları

Mustafa Şentop - 28.04.2012
AK Parti Milletvekili Bal'a Yeni Komisyonda Görev

AK Parti Milletvekili Bal'a Yeni Komisyonda Görev

Mustafa Şentop - 26.04.2012
AK Parti Erzurum Milletvekili Yavilioğlu, TBMM Tarafından Kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma...

AK Parti Erzurum Milletvekili Yavilioğlu, TBMM Tarafından Kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma...

Mustafa Şentop - 26.04.2012
Yavilioğlu'na Darbeleri Araştırma Görevi

Yavilioğlu'na Darbeleri Araştırma Görevi

Mustafa Şentop - 26.04.2012
Yeni Sivil Anayasa'ya Doğru

Yeni Sivil Anayasa'ya Doğru

Mustafa Şentop - 25.04.2012
Darbeleri Araştırma Komisyonunun Üyeleri Belirlendi

Darbeleri Araştırma Komisyonunun Üyeleri Belirlendi

Mustafa Şentop - 25.04.2012
Kutlu Doğum Etkinliklerine Yoğun İlgi

Kutlu Doğum Etkinliklerine Yoğun İlgi

Mustafa Şentop - 17.04.2012
Anayasa Platformu Vatandaş Toplantıları Gaziantep'te

Anayasa Platformu Vatandaş Toplantıları Gaziantep'te

Mustafa Şentop - 12.04.2012
'Anayasa Platformu Vatandaş Toplantıları' Gaziantep'te Yapılacak

"Anayasa Platformu Vatandaş Toplantıları" Gaziantep'te Yapılacak

Mustafa Şentop - 12.04.2012
Anayasa Platformu Toplantılarının 11'incisi Gaziantep'te Yapılacak

Anayasa Platformu Toplantılarının 11'incisi Gaziantep'te Yapılacak

Mustafa Şentop - 12.04.2012
Mahalli İdareler İşverenler Sendikası, Anayasa ile İlgili Görüşlerini Aktardı

Mahalli İdareler İşverenler Sendikası, Anayasa ile İlgili Görüşlerini Aktardı

Mustafa Şentop - 11.04.2012
Engelsiz Anayasa Çalıştayı

Engelsiz Anayasa Çalıştayı

Mustafa Şentop - 26.03.2012
'Engelsiz Anayasa Çalıştayı' Kocaeli'de Başlıyor

"Engelsiz Anayasa Çalıştayı" Kocaeli'de Başlıyor

Mustafa Şentop - 25.03.2012
Anayasa Ulusal Gençlik Toplantısı Samsun'da Yapıldı

Anayasa Ulusal Gençlik Toplantısı Samsun'da Yapıldı

Mustafa Şentop - 25.03.2012
İlk Dersi Bakan Akdağ Verecek

İlk Dersi Bakan Akdağ Verecek

Mustafa Şentop - 23.03.2012
Sırrı Süreyya Önder'den Anayasa Klibi

Sırrı Süreyya Önder'den Anayasa Klibi

Mustafa Şentop - 20.03.2012
AK Parti Silivri'de Görev Değişimi

AK Parti Silivri'de Görev Değişimi

Mustafa Şentop - 07.03.2012
İzmirek2 Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

İzmirek2 Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Mustafa Şentop - 04.03.2012
Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Mustafa Şentop - 04.03.2012
Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Mustafa Şentop - 04.03.2012
'Türkiye Konuşuyor' Toplantısı

"Türkiye Konuşuyor" Toplantısı

Mustafa Şentop - 04.03.2012
Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Çiçek: Yumrukların Sıkılı Olduğu Ortamda Anayasa Yapılmaz

Mustafa Şentop - 04.03.2012
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Mustafa Şentop - 12.02.2012
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Tekirdağ'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Tekirdağ'da

Mustafa Şentop - 12.02.2012
Trakya'da 12 Tane Baraj Yatırım Kapsamına Alındı

Trakya'da 12 Tane Baraj Yatırım Kapsamına Alındı

Mustafa Şentop - 12.02.2012
'Türkiye Konuşuyor Toplantısı'

"Türkiye Konuşuyor Toplantısı"

Mustafa Şentop - 05.02.2012
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Yeniden Özülkü Seçildi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Yeniden Özülkü Seçildi

Mustafa Şentop - 05.02.2012
Gül'ün Görev Süresi Tartışıldı

Gül'ün Görev Süresi Tartışıldı

Mustafa Şentop - 12.01.2012
Komisyon Cumhurbaşkanı Kararını Verdi

Komisyon Cumhurbaşkanı Kararını Verdi

Mustafa Şentop - 12.01.2012
Alt Komisyonda Gül'ün Görev Süresi 7 Yıl

Alt Komisyonda Gül'ün Görev Süresi 7 Yıl

Mustafa Şentop - 10.01.2012
Gül'ün Görev Süresi Belli Oldu

Gül'ün Görev Süresi Belli Oldu

Mustafa Şentop - 10.01.2012
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Şentop Açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Şentop Açıklaması

Mustafa Şentop - 08.01.2012
AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop Açıklaması

Mustafa Şentop - 07.01.2012
Cumhurbaşkanlığı Görev Süresi Alt Komisyonda

Cumhurbaşkanlığı Görev Süresi Alt Komisyonda

Mustafa Şentop - 05.01.2012
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Tasarısı Alt Komisyona Sevk Edildi

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Tasarısı Alt Komisyona Sevk Edildi

Mustafa Şentop - 05.01.2012
Çiçek: 2012 'Yeni Anayasa Yılı' Olsun

Çiçek: 2012 "Yeni Anayasa Yılı" Olsun

Mustafa Şentop - 26.12.2011
TBMM Başkanı Çiçek Açıklaması

TBMM Başkanı Çiçek Açıklaması

Mustafa Şentop - 26.12.2011
MÜSİAD, Anayasa Önerisini Gül Sundu

MÜSİAD, Anayasa Önerisini Gül Sundu

Mustafa Şentop - 14.12.2011
Yeni Anayasa İçin Stk'lar Konuşuyor

Yeni Anayasa İçin Stk'lar Konuşuyor

Mustafa Şentop - 12.12.2011
Alt Komisyonlar Çalışma Esasları İçin Toplandı

Alt Komisyonlar Çalışma Esasları İçin Toplandı

Mustafa Şentop - 21.11.2011
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 11. İstişare Toplantısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 11. İstişare Toplantısı

Mustafa Şentop - 19.11.2011
Çiçek'ten Stk'lara 'Anayasa' Çağrısı

Çiçek'ten Stk'lara "Anayasa" Çağrısı

Mustafa Şentop - 05.11.2011
Anayasa Çalışmaları

Anayasa Çalışmaları

Mustafa Şentop - 03.11.2011
Akp'li Şentop: 'Konuşmama Kararımız Var'

Akp'li Şentop: "Konuşmama Kararımız Var"

Mustafa Şentop - 26.10.2011
Yeni Anayasa Çalışmaları, Terör Saldırılarının Gölgesinde Başladı

Yeni Anayasa Çalışmaları, Terör Saldırılarının Gölgesinde Başladı

Mustafa Şentop - 19.10.2011
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Toplandı

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Toplandı

Mustafa Şentop - 19.10.2011
Erdoğan'dan 'Anayasa' Toplantısı

Erdoğan'dan "Anayasa" Toplantısı

Mustafa Şentop - 17.10.2011
Yeni Anayasa Buluşması

Yeni Anayasa Buluşması

Mustafa Şentop - 17.10.2011
TBMM'de Gündem Yeni Anayasa

TBMM'de Gündem Yeni Anayasa

Mustafa Şentop - 16.10.2011
Hamzaçebi: Ötv Artışı Çözüm Değil

Hamzaçebi: Ötv Artışı Çözüm Değil

Mustafa Şentop - 13.10.2011
İlk Toplantı Perşembe Günü

İlk Toplantı Perşembe Günü

Mustafa Şentop - 10.10.2011
Genel Kurulda 'Pantolon Yasağı' Kalkıyor

Genel Kurulda "Pantolon Yasağı" Kalkıyor

Mustafa Şentop - 06.10.2011
MHP Komisyon İçin İsim Bildirdi

MHP Komisyon İçin İsim Bildirdi

Mustafa Şentop - 05.10.2011
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