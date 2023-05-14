Mustafa Şentop Haberleri - Mustafa Şentop Kimdir - Haberler

Mustafa Şentop Kimdir ?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde