Eski TBMM Başkanı Şentop, Sakarya'da Balkan Buluşması'na katıldı Açıklaması

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Filistin, Kudüs, Gazze dediğimizde sadece oraları kastetmiyoruz; aslında dünya sistemiyle oluşturulan anlayışı, dünya görüşünü kastediyoruz.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Filistin, Kudüs, Gazze dediğimizde sadece oraları kastetmiyoruz; aslında dünya sistemiyle oluşturulan anlayışı, dünya görüşünü kastediyoruz. Dolayısıyla bu konuda İsrail'in yaptıklarına yönelik eleştiriler sadece İsrail'e yönelik eleştiriler değil, dünya sistemine yönelik eleştirilerdir." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Sakarya Balkan Günleri" etkinliğine katılan Şentop, Rumeli ve Balkanlar'ın, Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Şentop, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Balkanlar'ın önemini sözden ibaret bırakmadığını belirterek, bölgede yapılan çalışmalar ve projelerin yanı sıra kurulan temaslarla bunun pekiştirildiğini kaydetti.

Sınırların artık kağıt üzerinde kaldığı dönemde gönül coğrafyasının yeniden canlandırıldığını, Türkiye'den bölgeye karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştığını dile getiren Şentop, Türkiye'nin bölgeye olan ilgisinin diğer ülkelerin ilgisine benzemediğini kaydetti.

Şentop, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşananların, bütün dünyanın ilgisini çektiğini ifade etti.

Filistin, Kudüs ve Gazze kelimelerinin, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan dünya düzeninin anahtar kelimeleri olduğunu belirten Şentop, "Biz Filistin, Kudüs, Gazze dediğimizde sadece oraları kastetmiyoruz; aslında dünya sistemiyle oluşturulan anlayışı, dünya görüşünü kastediyoruz. Dolayısıyla bu konuda İsrail'in yaptıklarına yönelik eleştiriler sadece İsrail'e yönelik eleştiriler değil, dünya sistemine yönelik eleştirilerdir." diye konuştu.

Bütün insanların gözü önünde Filistin'de olanlara karşı, Müslümanların kendi içindeki birliği güçlendirmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki dünyada İslam ülkeleri, Müslümanlar bir araya gelecek, kendi varlıklarının ve gücünün farkına varacak işte o zaman bu zulümlerin bölgede sona ereceğine inanabiliriz. Mesele sadece İsrail onu bunu yapıyor meselesi değil, onun bunu yapmasına fırsat veren Müslümanların dünya üzerindeki dağınıklığıdır. Bunun sağlanması önemlidir. Kalıcı barış ancak bu şekilde sağlanabilir. Bizim aramızdaki iletişimin, irtibatların güçlenmesi bu manada çok faydalı olacak."

Etkinlikte Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, büyükşehir bürokratları ve Balkan ülkelerinden gelen katılımcılar da yer aldı.

Daha sonra Vali Karadeniz'i makamında ziyaret eden Şentop, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığına geçen Şentop, İl Başkanı Yunus Tever ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesi Alicanlar Konağı'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya gelen Şentop, daha sonra Sakarya İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, soruları da cevapladı.