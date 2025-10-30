Bülent Ecevit Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEUN) akademik yılı açılışı için yapılan törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop 'İlk Ders: Hukuk ve Hayat' konulu konuşma yaptı.

BEUN'da, 2025-2026 akademik yılı açılışı için tören düzenlendi. Törene TBMM 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Vali İsmail Hacıbektaşoğlu, Rektör İsmail Hakkı Özölçer, il protokolü üyeleri ve bazı üniversitelerin rektörleri ile akademisyenler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayıp, akademisyenlerden oluşan müzik gruplarının dinletisi ile devam etti.

Akademik yıl açılış konuşmasında, yeni dönemin hayırlı olması temennisini ileten Rektör İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversiteler, ilimle yoğurulmuş, sevgi ve saygıyla yönünü tayin etmiş, ahlak ve erdemle donanmış; vatan, bayrak ve millet sevdasıyla bezenmiş genç dimağların en kıymetli hazinesidir. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olma onurunu taşıyan üniversitemiz, 1924 yılında Maden Mühendishanesi ile başlayan köklü eğitim yolculuğunda bugün sağlıktan, insan ve toplum bilimlerine; sanattan spora, eğitimden iktisadi ve beşeri bilimlere kadar uzanan geniş bir alanda öncül bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir" dedi.

'TÜRKİYE GELECEKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK'

Program, TBMM 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop'un 'İlk Ders: Hukuk ve Hayat' konulu konuşmasıyla devam etti. Türkiye'nin gelecekte daha da güçlü bir ülke olacağını vurgulayan Şentop, "Dünyada genel olarak Türkiye'de yaşayanların katılmadığı bir anket çalışması yapılsa, Türkiye'nin büyüklüğü, gücü ile ilgili 'olumlu-olumsuz', 2 seçenek sunulsa olumlu oran Türkiye içinde aynı oylama yapıldığı zaman çıkandan daha yüksek çıkacaktır. Onun için Türkiye'yi eleştirenler olduğunda, kendilerine soruyorum, 'En son yurt dışına ne zaman çıktınız?' Yurt dışından Türkiye'nin görünüşü çok farklı. Kendimize haksızlık ediyoruz derken bahsettiğim şey bu. Türkiye tasavvuru, Türkiye kavramı, Türkiye'den büyük. Türkiye deyince insanların zihninde canlanan algı, Türkiye'den büyük. O yüzden bilhassa gençlere, kendilerine güvenmelerini söylerken, bu ülkeye güvenmelerini, bilhassa teyit etmek isterim. Avrupa veya Amerika'da gerek lise gerek üniversite öğrencileriyle karşılaştığınızda Türkiye'deki öğrencilerin toplamı, ortalaması itibarıyla çok daha iyi bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Geleceğe dair ümitlerimizi bu anlamda güçlü bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bundan, 20 sene, 30 sene, 50 sene sonraki Türkiye'nin, buradaki gençler o Türkiye'nin yöneticileri olacaklar, bugüne göre dünyada çok daha müessir, çok daha etkili bir ülke haline geleceğine inanıyorum. Bu inancın bir hayalden ibaret değil. Bizzat yaşadığım birçok olay, bu inancı destekliyor. Bilgiye dayanarak söylüyorum, büyük bir ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek" diye konuştu.

Tören, Rektör Özölçer'in, Şentop'a hediye takdimi ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.