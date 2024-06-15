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Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

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Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Recep Soytürk, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Soytürk, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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