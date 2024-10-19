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Mustafa Şentop: Avrupa'da İnsan Hakları Uygulamaları Eşit Değil

Mustafa Şentop: Avrupa'da İnsan Hakları Uygulamaları Eşit Değil
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'daki Filistin gösterileri sırasında farklı yaş grubundaki bireylerin gözaltına alınmasını eleştirerek, Avrupa'da insan haklarının eşit uygulanmadığını ifade etti. Şentop, insan hakları ve İslam hukuku üzerine yaptığı değerlendirmelerde, hukukun işlemediğini ve Müslümanların haksız muameleye maruz kaldığını belirtti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Filistin gösterilerinde Almanya'da yaşına bakılmaksızın ihtiyar, genç, çocuk, kadın sert bir şekilde gözaltına alınırken öte yandan İsrail bayrağı Berlin'de yansıtılıyor. İsrail'le ilgili gösterilere izin veriliyor." dedi.

Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı" ikinci gününde devam etti.

Eski TBMM Başkanı Şentop, konferansta yaptığı konuşmada, Batı hukuku, İslam hukuku ve güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'daki hukuk kurallarının herkese eşit uygulanmadığını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Filistin gösterilerinde Almanya'da yaşına bakılmaksızın ihtiyar, genç, çocuk, kadın sert bir şekilde gözaltına alınırken öte yandan İsrail bayrağı Berlin'de yansıtılıyor. İsrail'le ilgili gösterilere izin veriliyor. Dolayısıyla ifade hürriyeti, düşünce hürriyeti açısından bakıldığında bunların bir masaldan ibaret olduğu, aile içi mesele olduğu yani Avrupa ülkelerinde olduğu anlaşılıyor. Bir aktivist söylüyor. Batılı insan haklarının, Beyaz Batılı ya da Hristiyan insan için geçerli olduğunu, bunun dışına çıkıldığında insan haklarının ayrı bir boyut taşıdığını. Biz de bunu ifade ettik."

Şentop, insan hakları konusunda tüm dünyada ciddi sıkıntılar bulunduğunu, hukukun uygulanmadığını ve milyonlarca insanın bu yüzden mağdur olduğunu söyledi.

Müslümanlarla ilgili konularda hukukun işlemediğini belirten Şentop, "Avrupa sınırları içinde insan hakları ve tüm meseleler hukuki bir meseleyken, Avrupa sınırları dışına çıkıldığında siyasi bir meseleye dönüşüyor. Bir taraftan da Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, bunların da maruz kaldığı muameleler açısından bakıldığında, bütün o efsunlu özgürlükler paradigmasının aslında olmadığını görüyoruz. Araştırmacılar daha önceden de görüyordu ama artık tüm dünyanın görebileceği bir netliğe kavuştu bu tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, İslam coğrafyası, Avrupa ve dünyadaki hukuk kurallarının ortaya çıkış süreçlerini anlattı.

İslam hukukunun diğer hukuklardan farklarını aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"İslam hukukunun oluşumu sırasında hukuk devlet kurumları tarafından oluşmamıştır. Genel olarak müçtehit hukukçuların faaliyetleriyle oluşmuştur. Kur'an ve sünnette olan nas dediğimiz temel kurallar var. Bunlar çok az sayıda kurallar. Kadastro ölçümlerinde kullanılan taşlar gibi temel kurallar. Genel alan ise hukukçuların yoğun faaliyetiyle ilk dönemlerden itibaren gelişen hukuk üretme faaliyeti, devletin dışında. Dört mezhebin hukukçuları, büyük kurucular. Bunların hiçbiri devlet görevlisi değil. Sonra bunları takip edenler, içtihatları genişletenler de devlet görevlisi değil. "

Şentop, konuşmasının ardından konferansı dinledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

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