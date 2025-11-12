Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Yeni İlahiyat Fakültesi Ek Binasının Temeli Atıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi'nin yeni ek hizmet binasının temel atma törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29.Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, " Bolu'dan önemli ilim insanların yetişmesine hizmet edeceği kanaatindeyim" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi'nin yeni ek hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Üniversite kampüsünde yapılan törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29.Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il protokolü, akademik ve idari personellerin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Projenin detayları

Yeni binanın modern eğitim standartlarına uygun şekilde tasarlandığı belirtildi. Proje kapsamında; 62 ofis, dekanlık ofisleri, 8 adet 75 kişilik sınıf, 10 adet 50 kişilik sınıf, 7 atölye odası, 5 amfi sınıf, 1 lisansüstü sınıf, 1 seminer ve 1 bilgisayar dersliği yer alacak. Ayrıca binada 1 kütüphane, 4 toplantı odası, kafeterya, açık dinlenme terasları, kulüp odaları, bay-kadın mescit, depolar, arşivler ile kapalı ve açık otopark da bulunacak. Yeni ek bina tamamlandığında fakültenin eğitim ve araştırma kapasitesinin önemli ölçüde artacağı, öğrencilere daha geniş ve konforlu bir akademik ortam sunulacağı ifade edildi.

"Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yapılacak olan hayrın duacıları arasında bulunduğundan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, "İnşallah burada temeli atılacak olan İlahiyat Fakülte'mizin ek binasından da Bolu'dan önemli ilim insanların yetişmesine hizmet edeceği kanaatindeyim. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BOLU