Mustafa Şentop: Filistin ve İsrail savaşı Türkiye'yi de etkileyecek

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'da gençlerle bir araya gelerek, İsrail ve Filistin savaşının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti. Şentop, olaylara bir fotoğraf karesi olarak değil, bir film şeridi olarak bakmanın önemine vurgu yaptı.

Sakarya'da gençlerle bir araya gelen eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ve Filistin savaşına değinerek, "Filistin, Gazze ve Kudüs'te olan bitenler Türkiye'nin topraklarını da içine alacak olan bir hedefin başlangıç adımlarıdır" dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi. Şentop, yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin arasında sorunların dünya meselesi olduğunu ve Türkiye'nin topraklarını da içine alacak olan bir hedefin başlangıç adımları olduğunu söyleyerek, "'Bu savaş bizi alakadar etmez' diyen insanların meseleye derinlikle arka planda olanları dikkate alarak, bunların ne için yapıldığını sorarak bakmaları gerekiyor. Öbür türlü basit bir mesele gibi görülüyor. Biz orada insanların öldürülmesine karşı şüphesiz karşı çıkıyoruz ama işin bir tarafından bu büyük Siyonist planın bir yerinin Türkiye ilen alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor tarihi arka planı ve Siyonist ideolojiyi bildiğimiz zaman. Bu açıdan bir meseleyi değerlendirirken bu şekilde bize gösterilenlerden ibaret değil de bizim kendi düşüncemizin doğru bir şekilde inşa edebileceğimiz şekilde hareket etmemiz lazım" dedi.

"Olaylara bir fotoğraf karesi olarak değil, bir film şeridi olarak bakmak önemli"

Türkiye'nin öncülüğünde daha adaletli bir dünyanın kurulacağını ifade eden Şentop, "Olaylara bir fotoğraf karesi olarak değil, bir film şeridi olarak bakmak önemli. Fotoğraf karesi sadece mevcut durumu gösterir ama mevcut durum nasıl oluştu bunu bilmezseniz bu mevcut durum nereye doğru gidiyor bunu da öngöremezsiniz. Evet dünya kötü bir dünya, ciddi riskler, çatışmalar içerisinde ve bunların artma ihtimali de var bütün bunlar aslında iki dünya savaşının neticesinde kurulan adaletsiz bir zulüm düzenin yıkılışının ve dolayısıyla daha adil bir dünyanın kurulması aşamasında yaşanan bazı çatışmalar, bir kaos ortamı bunu böyle görmek lazım. Bu günlerle ilgili üzgünüz, sıkıntılıyız inşallah Türkiye için, İslam dünyası ve mazlum milletler için daha iyi bir dünyaya gideceğiz. O dünyanın kurulabilmesi için böyle bir kaos ortamıyla karşı karşıyayız. Ben o bakımdan Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın, daha adil bir dünyanın kurulacağına inanmak ve bunun için bu günleri doğru değerlendirmek gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - SAKARYA