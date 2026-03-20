Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan anlayışla hareket ediyoruz

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katıldığı bayramlaşmada konuşan Bakan Göktaş, "Ramazan Bayramı'nın ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ailecek kutladığımız Ramazan Bayramları'nı çok özlüyoruz. Yine ramazan ayları bizim ailece vakit geçirdiğimiz, komşumuzun hatırını sorduğumuz önemli günler. Bu kapsamda bizim geleneğimizi sürdürmemiz, vatandaşımızın hayatına dokunurken aynı zamanda sevdiklerimizin de yanında olduğumuz, aile değerlerimizin yeniden pekiştiği önemli günler. Aslında aile değerlerimizi en kıymetli bir şekilde yaşadığımız günlerdeyiz. Bu günlerin bereketini unutmamamız lazım. Dijital çağdayız, bireyselliğin arttığı bir çağdayız ve maalesef bu temasları unutabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli, insanlara dokunmak, elini sıkmak, bir kapısını çalmak bu komşuluk ilişkilerimiz içinde çok değerli. Aynı zamanda kendi değerlerimiz, milli değerlerimiz açısından da çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Göktaş, savaşlara ilişkin "Etrafımız ateş çemberi malumunuz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ateşkesin bir an önce tesis edilmesi için çok yoğun diplomatik çabalar gerçekleştiriyoruz. Bu zor günlerde dahi oralarda sükunetin sağlanması ve herkesin barış ve huzur içerisindeki günlere kavuşması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah en yakın zamanda İran'da Orta Doğu'da sükunete erilir ve her bir insan huzur içerisinde savaşsız çatışmasız bir ortamda yaşar" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: İSLAM DÜNYASINI HEDEF ALAN BÜYÜK BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramlaşmada konuşarak, "Bayram yapıyoruz, sevincimiz var ama hakikaten büyük bir üzüntü, büyük bir öfke içerisindeyiz başta Gazze olmak üzere bugün İran'da, Körfez'de yaşanan büyük bir askeri operasyon karşısında. Sadece İran'a, Lübnan'a, Gazze'ye değil, Orta Doğu'ya, bütün dünyaya yönelik büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Bugün savaş gemileri, dünyanın en büyük savaş makinesinin emperyalist bir gücün, Siyonistler ile beraber onların peşinden sürüklenmek suretiyle ortaya koymuş oldukları, dünyayı, bölgeyi kana bulamak için ortaya koymuş oldukları performans hem dünya için bir tehdit hem de geleceğimiz açısından ürkütücü gözüküyor. Burada çok konular konuşuluyor, sosyal medyada tartışılıyor. İran'ın Suriye'de daha önce yapmış olduğu mezhep ayrımcılığına dayanan katliamlar. Bunları biliyoruz, Türkiye ile ilgili zaman zaman aramızın iyi olmadığı dönemler olmuştur ama sonuç olarak biz mezhep ayrımı gözetmeksizin İslam dünyasını ve Müslümanları bir ve bütün kabul ediyoruz. Geçmişin sorunları var, daha geriye gidersek 100 yıl öncesinde yaşadığımız sorunlar da var. Fakat biz o sorunları artık unutmak istiyoruz, İslam dünyasının birliği ve beraberliğini gözeten bir gelecek tasavvur etmeye çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Öbür taraftan da bizim aramızda ihtilaflar olabilir ama biz bu ihtilafları kendimiz görürüz, kendimiz çözeriz. Bunun bir bedeli varsa bu bedeli kendimiz ödetiriz, bulmaya görmeye çalışırız ama bugün İslam dünyasına saldıranlar, Suriye'de yapılanların intikamını almak için saldırmıyor. İran'a saldıranlar, Lübnan'a saldıranlar, Gazze'ye saldıranlardan farklı değil. Bunların bir mezhep ayrılığı yüzünden saldırdıklarını da görmüyoruz. Bunlar sadece İslam coğrafyasına saldırıyorlar ve Siyonist İsrail'in varlığını teminat altına almak için bir gayret içerisindeler. Yapılan budur. İsrail'in etrafında, İsrail'in güven içerisinde bulunabileceği bir çember oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Şentop, açıklamasında ayrıca, "Topyekun mezhep ayrımı gözükmeksizin İslam dünyasını hedef alan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bunun karşısında İslam birliğini, Müslümanların birliğini gözeterek bir tutum, tavır takınmak zorundayız. Dolayısıyla bugüne geriye dönük olarak değil, geleceği düşünerek bakmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

