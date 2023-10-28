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Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışı töreni için Edirne'ye gitti ve burada Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Sezer, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verirken, Şentop da başarılar diledi.