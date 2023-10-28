Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışı töreni için Edirne'ye gitti ve burada Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Sezer, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verirken, Şentop da başarılar diledi.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışı töreni dolayısıyla Edirne'ye gelen Şentop, Edirne Valiliğine de ziyarette bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şentop da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Politika