TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sinop Valiliğini Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, il protokolü ve kurum müdürleri tarafından Sinop Valiliği önünde karşılandı. Karşılama sonrası, Valilik Şeref Defterini imzalayan Mustafa Şentop, Sinop'un genel durumu ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Vali Mustafa Özarslan'dan bilgiler aldı. - SİNOP