Üye Girişi
Haberler

Süleymanpaşa Belediyesi Okçuluk Merkezi Hizmete Girmek İçin Gün Sayıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Şentop Spor Kompleksi içinde inşa edilen Okçuluk Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede hayata geçirilecek olan Okçuluk Merkezi projesindeki açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Şentop Spor Kompleksi içinde inşa edilen Okçuluk Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede hayata geçirilecek olan Okçuluk Merkezi projesindeki açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kapılarını okçuluk sporuna ilgi duyan Süleymanpaşalılara açmak için hazırlanan Okçuluk Merkezi'nde sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Uzunlar, tesisi gezerek eksikliklerin ivedilikle giderilmesi talimatını verdi. Uzunlar, sporun genç nesiller üzerinde olumlu etkilerini vurgulayarak, merkezin çocuklar ve gençler için önemli bir spor ve gelişim alanı olacağını belirtti.

Başkan Uzunlar ilk ok atışlarını yaptı

Tesiste ilk ok atışlarını da gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okçuluk Merkezimizde açılış öncesi son aşamaya geldik. Bugün merkezimizin son hazırlıklarını denetledik ve ilk okları attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapacakları, aynı zamanda odaklanma ve disiplin gibi önemli becerilerini geliştirebilecekleri bu merkezimiz, okçuluk sporuna ilgi duyan tüm hemşehrilerimiz için harika bir fırsat sunacak. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Çok yakında açılışı yapılacak

Okçuluk sporunun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan önemli bir disiplin olduğunu vurgulayan Başkan Uzunlar, merkezin genç nesillerin bu spor dalına olan ilgisini artırmak ve onlara sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Süleymanpaşa Okçuluk Merkezi'nin, sporun yanı sıra karakter gelişimi, dayanışma ve takım ruhu gibi değerleri de gençlere aşılayacağına inandığının altını çizen Başkan Uzunlar, tüm Süleymanpaşalıları yakında gerçekleştirilecek olan açılışa davet ederek, merkezi yakından görmeye ve sporun güzelliklerini deneyimlemeye çağırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Şentop Spor Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title