Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bolu'da konuştu Açıklaması

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni dünyada, 21'inci yüzyılda Türkiye gibi dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir coğrafyada bulunan ülkenin varlığını muhafaza edebilmesi, koruyabilmesi için sürekli bir dinamizm, bir hareket halinde olması gerekiyor." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi'nin Gölköy Yerleşkesi'ne yapılacak ek binasının temel atma töreninde konuşan Şentop, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin uzun zamandır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Kafkaslar'da, Akdeniz'de, Doğu ve Güney Akdeniz ile Ortadoğu'da tesirli politikalar izlediğini vurgulayan Şentop, Türkiye'nin geçen yüzyılın başlarında önce var oluş mücadelesi içerisinde olduğunu, daha sonra da bulunduğu coğrafyada kendini muhafaza edecek tedbirleri almakla meşgul olduğunu söyledi.

Şentop, artık dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin jeostratejisi de ancak etrafındaki bu büyük coğrafyayı dikkate alarak, oralarda görüş ve söz sahibi olarak Türkiye'yi ayakta tutmanın mümkün olduğunu bize göstermektedir. Bu yolda büyük mücadeleler yürütülüyor. Bunların maddi ve manevi maliyetleri oluyor. Kaybettiğimiz şehitlerimiz de bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanları." diye konuştu.

Bolu'nun büyük insanlarıyla, alimleriyle meşhur olduğunu vurgulayan Şentop, "Göynük'te Akşemseddin Hazretleri buranın havasına teneffüs etmiş ve bizim tarihimize yön vermiş insanlardan birisidir. İnşallah burada temeli atılacak İlahiyat Fakültesi ek binasının da Bolu'da önemli insanların yetişmesine hizmet edeceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek ve dua edilerek BAİBÜ İlahiyat Fakültesi'nin ek hizmet binasının temeli atıldı.

Eski TBMM Başkanı Şentop, temel atma töreninin ardından BAİBÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anayasa ve Hukuk" söyleşisine katıldı.

Söyleşide, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili konuşan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye, başta Kafkasya olmak üzere etrafımızdaki coğrafyaların tamamında çok yoğun etkinlik ve faaliyet içerisinde. Bunun da bir sebebi var. Yeni dünyada, 21'inci yüzyılda Türkiye gibi dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir coğrafyada bulunan ülkenin varlığını muhafaza edebilmesi, koruyabilmesi için sürekli bir dinamizm, bir hareket halinde olması gerekiyor. Sadece kendi içine kapanarak, sadece sınırlarımızdan ibaret olan bir coğrafyayı, vatan topraklarını esas alarak hareket etmemiz, bizim mevcut varlığımızı korumada bile sıkıntılarla karşılaşmamıza sebebiyet verecektir.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu sınırların dışında da önce yakın komşu coğrafyalardan başlamak üzere dünyanın her yerinde her türlü çalışmanın, faaliyetin, müzakerenin içerisinde yer alıyor. Bunun tabii bir bedeli, maliyeti oluyor. Maddi, manevi olarak maliyeti oluyor ama bu maliyeti göze almadığımız takdirde ileride çok daha büyük, daha vahim maliyetlerle karşılaşma imkanı, ihtimali var. Bu bakımdan tekrar bu büyük hedefler, idealler, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında mücadele eden bu isimsiz kahramanlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

"Türkiye aslında anayasa tartışmalarının hiç sona ermediği bir ülke"

Şentop, bugünlerde anayasayla ilgili tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, aslında anayasa tartışmalarının hiç sona ermediği bir ülke. 1876, belki birkaç sene öncesinden itibaren başlayıp bugüne kadar ve muhtemelen bence önümüzdeki yılları da kapsayacak bir süreçte anayasa tartışmaları devam edecek Türkiye'de. Bu hayat-hukuk ilişkisi üzerinden bunun sebebini konuşabiliriz." dedi.

Türkiye'nin dışarıdan görünümünün çok farklı olduğunu dile getiren Şentop, "Bunu sadece Türkiye'yi sevenlerin bakışı olarak ifade etmiyorum. Hakikaten Türkiye'den hoşlanmayan, Türkiye'deki gelişmelerden rahatsız olan, Türkiye'yi bir hasım, rakip olarak gören, Türkiye'yi hatta düşman olarak gören toplumlar, insanlar var. Onların da Türkiye'ye bakışı, gerçekten bizim gördüğümüz Türkiye'den daha büyük Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, yapılan araştırmalarda gelecek 100 yıl içerisinde dünyada etkili olabilecek ülkeler arasında mutlaka Türkiye'nin bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tabii ekonomik büyüklükler önemli. Türkiye en büyük değil bu konuda. Nüfus büyüklüğü önemli. Tabii en büyük değil Türkiye ama bütün bu başka faktörlerin ötesinde, bütün bu faktörleri de etkili hale, müessir hale getirecek bir şey var. O da o ülkenin tesir gücüdür. Ekonomik büyüklük olarak çok büyük, nüfus olarak çok büyük, başka faktörler bakımından daha büyük ülkeler var ama bu ülkelerin bir tesir gücü yok. Bu ülkelerin tezlerini, savundukları görüşleri, kanaatlerini destekleyen kendileri dışında hiçbir ülke yok. Gönüllü olarak destekleyen hiçbir toplum yok. İşte bu ülkeler büyük ama müessir değiller. Türkiye ise o anlamda gerek tarihi tecrübesiyle, gerekse eleştirmiş olduğu insani esaslara dayanan uluslararası politikalarla, diplomasiyle eşsiz bir ülke bu anlamda. Etrafındaki ülkelere, toplumlara tesir gücü en yüksek ülke diyebiliriz. Türkiye'ye karşı olanlar dahi Türkiye'nin büyüklüğünü, bu tesir gücünü fark ediyorlar, bunu söylüyorlar. Bu bakımdan ben yarınların Türkiye'sinin bugünler, içinde yaşadığımız Türkiye'den çok daha güçlü, sözü dinlenir, görüşleri merak edilir bir Türkiye olacağına inanıyorum."

Konuşmasının ardından Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Şentop'a hediye takdim etti.

Program, profesörlük ünvanı alan akademisyenlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.