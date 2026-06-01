TBMM Başkanı Kurtulmuş, Helsinki'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, Finlandiya Parlamentosu AB İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Miapetra Kumpula-Natri, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Departmanı Direktörü Laura Kamras karşıladı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı