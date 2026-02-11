Haberler

Eski TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti Amasya İl Başkanlığına ziyaret

Güncelleme:
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Amasya İl Başkanlığına yaptığı ziyarette il başkanı ve partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrasında il başkanı Galip Uzun, Şentop'a çini hediye etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Şentop, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü ve partililer tarafından bina girişince karşılandı.

Daha sonra il başkanlığında ağırlanan Şentop, Uzun ve partililerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından Uzun, Şentop'a çini hediye etti.

