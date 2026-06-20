Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge kuracağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Siyaset Okulu Kapanış ve Sertifika Programına katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgeyi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet tarihimiz 60 darbesi, arkasından 61 anayasası, 80 darbesi arkasından 82 anayasası, bütün bu darbeleri geride bırakmış, darbeci fikirlerin ürünü olan anayasaları geride bırakmış, özgür, çağdaş, katılımcı ve gerçekten demokrat bir anayasayı yapabilecek güce ve kuvvete sahip olduğumuza inanıyorum. Türkiye idealinden vazgeçmedi. Falanca grubun, falanca ülkelerin kuyruğuna takılalım, hiç demedik. Sadece bu ülkenin geçmişine, tarihine, birikimine güvendik, bu ülkenin bugünkü imkanlarına itimat ettik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen Siyaset Okulu Kapanış ve Sertifika Programına katıldı. Fatih'te düzenlenen programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra 27'nci TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MTTB Başkanı Tahsin Başarı ve davetliler katıldı. Program Hafız Muhammed Karagöz'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Lise eğitimi kalkmalıdır, fuzulidir"

Programa katılan 27'nci TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Dindar ülkelerde gördüğümüz olaylarda kötülüklerin az olduğunu görüyoruz. Milli kahramanları da yaşatmalıyız. Lise eğitimi kalkmalıdır, fuzulidir, ilk 2,3,4,5, ortaokuldur. Biz bunu lise diye tekrar ediyoruz. O yüzden eski rüştiye ortaokul mezunları, üniversite mezunlarından çok daha mükemmeldiler. Niye beyni uyuşturuyoruz. Bana ne Amazon gemisinden, kendi tarihimi neden bilmiyorum" dedi.

"Büyük bir başarı kazandınız"

Yeni anayasa çalışmaları konusunda meclisin başarılı çalışmalarını tebrik eden Kahraman, "Yeni anayasa çalışmalarında milli bütünlük sağlama çalışmalarında partileri çağırdınız. Büyük bir başarı kazandınız. Çünkü hepsi bildirinin altına imza attılar. O heyetin içinden siz karar çıkardınız, tecrübesi olan bir kişi olarak söylüyorum. Bu büyük bir başarıdır. Tebrik ederim" diye konuştu.

"Milli Türk Talebe Birliğinin 4 tane sütunu vardır. Bir kubbenin dört sütununun olması gibi ahlak, iman, ilim ve aksiyon"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Türk Talebe Birliğinin 4 tane sütunu vardır. Bir kubbenin dört sütununun olması gibi ahlak, iman, ilim ve aksiyon. Bunlardan birisi eksik olursa, özellikle Türkiye gibi iddialı olan bir ülkenin gençlerinin, gençliğinin eksik kalacağı bilindiğinden bu dört ayağı da mükemmel bir şekilde tamamlanmaya çalışıldı. Bizim gençliğimizde ondan önceki dönemlerde, sizin zamanınıza kadar süreçlerde temel eğitimlere önem verilmiş olması, gezilere, kültür faaliyetlerine önem verilmiş olması özelliği olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye idealinden vazgeçmedi"

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş, "Bu çerçevede bu büyük davanın birisi içeride, diğeri dışarıda olmak üzere iki temel ayağı vardır. İçerideki ayak, Türkiye'ye, Türkiye'nin yaslanmış olduğu Anadolu kıtasına, üstadın tabiriyle ve bütün gönül coğrafyamıza ait olan durumdur. Onu yeniden güçlü büyük Türkiye idealiyle özetledik ve yıllarca bunun için çalıştık. Yani Türkiye her alanda eğitimden kültüre, sanattan teknolojiye, askeri alandan uluslararası alana kadar her alanda takip eden değil, uydu olan değil, fake olan değil, tam manasıyla bağımsız olan ve takip edilen bir ülke olmayı ideali edeceğiz. Öyle olduğu için 1950'lerin, 1960'ların şartları farklıydı, ona göre gelişti. 70'lerin, 80'lerin şartları farklıydı, ona göre değişti. Ama hiç büyük Türkiye idealinden, yeniden güçlü büyük Türkiye idealinden vazgeçmedi. Falanca grubun, falanca ülkelerin kuyruğuna takılalım, hiç demedik. Falanca fikri benimseyelim, onların gölgesinde yürüyelim, asla demedik. Sadece ve sadece bu ülkenin geçmişine, tarihine, birikimine güvendik, bu ülkenin bugünkü imkanlarına itimat ettik" ifadelerini kullandı.

"Başta yapay zeka olmak üzere birçok yeni alanda önde olmak, takip edilen ülke olmak, Türkiye idealinin vazgeçilmez bir hususudur"

Türkiye'nin teknolojik gelişmeler konusunda yeni döneme ulaştığını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Belki çok somut halde Türkiye'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmek, Türkiye'nin her şehrine fabrika kurmak, bunun için büyük mücadeleler verildi, Devrim motoru endüstrilerinden Türkiye'nin kamu eliyle yapılan yatırımlarına kadar birçok alanda başarılar elde edildi. Şimdi yeni dönemdeyiz. Bu dönemde başta yüksek teknolojiler, bilgisayarda bilgi teknolojileri, ulaştırma haberleşme teknolojileri olmak üzere, başta yapay zeka olmak üzere birçok yeni alanda önde olmak, takip edilen ülke olmak, yeniden güçlü Türkiye idealinin vazgeçilmez bir hususudur. Dolayısıyla çağın gereksinimleri içerisinde, asrın idraki içerisinde bütün hedeflerimizi güncelleyeceğiz ama hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye geçmiş siyasi tarihi içerisinde çok teklif edilmiştir. Siz şunu üretmeyin, niye bununla vakit kaybediyorsunuz? Gidin elin oğlundan, elin başka ülkelerinin ürettiklerini alıp onlarla birlikte daha ileriye gidersin. Hiç biz bu fikrin yanında olmadık. Hep kendiniz olmak, kendiniz üretmek, kendiniz ileriye gitmek ve kendi büyük Türkiye idealinizin etrafında yürümek için mücadele ettik" diye konuştu.

"En temel vazifelerimizden birisi, yeryüzünde hakkaniyetin, adaletin sağlanması için büyük gücümüzle çalışmaktır"

"Devlet geleneğimizin en önemli unsurlarından birisi ise nizam-ı alemdir" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'yi her bakımdan güçlü, her alanda takip edilen bir ülke haline getirmek, yani kısacası yeniden güçlü bir Türkiye olma idealimiz. Bunun ikinci ayağı ise başta yakın çevremiz olmak üzere dışarıya, aleme ait tavrımızdır. Buradaki hedefimiz ise mutlaka adil, hakkaniyetli yeni bir küresel sistemin kurulması için mücadele etmek. Çünkü sevgili gençler, bizim millet olarak önemli hasletlerimizden birisidir. Devlet, geleneğimizin en önemli unsurlarından birisi ise nizam-ı alemdir. Yani biz sadece kendi obasını düzeltmekten sorumlu olan bir millet değiliz. Biz aynı zamanda yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların hakkını koruyan, yeryüzünün, yerkürenin her tarafında hakkaniyetin, adaletin tesis edilmesi için mücadele eden bir milletin torunlarıyız. Bugün de en temel vazifelerimizden birisi, yeryüzünde hakkaniyetin, adaletin sağlanması için büyük gücümüzle çalışmaktır. Bunun için dış politikaları, dünyanın her yerinde hemen hemen bugün geldiğimiz nokta itibarıyla sözüne itibar edilen ve ne söylediği merak edilen bir ülke haline geldi. Daha da güçleneceğiz. Dünyanın her yerindeki sorunları çözebilmek için gayret sarf edeceğiz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesinden, Gazze'deki insanlık suçlarının sonlandırılmasına kadar her yerde Türkiye'nin sözü vardır. Afrika kıtasındaki, Asya'daki, dünyanın en uzak noktasındaki mazlum milletlerin kurtuluşu, onların da adil ve hakkaniyetli bir dünyada yaşaması için fikir üreteceğiz, çabalar ortaya koyacağız, siyasetimizi gerçekleştireceğiz."

Başkan Kurtulmuş, "Türkiye'nin Somali'de ne işi var? Türkiye'nin Yemen'de ne işi var? Türkiye'nin Balkanlar'da ne işi var diyenleri her daim duyuyoruz. Çünkü aramızdaki temel mesele budur. Biz aldığımız devlet terbiyesi ve aldığımız milletimizin milli mefküresi dolayısıyla, tekrar söylüyorum, sadece kendimizden sorumlu değil, dünyanın her yerindeki insanlardan sorumluyuz. Bunun için, şu soruyu sorayım. Böyle olduğu için Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan kalkıyor, dünya beşten büyüktür diye Birleşmiş Milletler'de bütün dünyaya fikrimizi anlatıyor. Her platformdan dile getiriyor" şeklinde konuştu.

"Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli görüyorum"

Konuşmasına devam eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hiç kimsenin etnik farklılıklar üzerinden bu ülkenin çocuklarını kandırarak eline silah veremeyeceği bir dönemi inşallah test etmemiz için yolumuza devam edeceğiz. Bu çerçevede az evvel İsmail ağabeyin de ifade ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiğimiz, geçtiğimiz sene yaz aylarında ve ondan sonra raporlaştırdığımız Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli görüyorum. Yaptığım bütün uluslararası temaslarda da karşı taraftaki muhalefetlerimizin bu komisyon çalışmaları dolayısıyla Türkiye'yi takdirle izlediklerini görüyorum. İnşallah çok kısa süre içinde komisyon çalışmalarına katılan bütün milletvekillerinin bütün partilerin ittifakla bir rapor hazırlamış olması da Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir" dedi.

"En kısa süre içerisinde TBMM üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirecek"

Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölgenin hep birlikte kurulacağını söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "O raporda bir yol haritası ortaya konulmuş. O yol haritasının gereği de bundan sonraki süreçte inşallah tamamlanacaktır. Örgütün bütünüyle kendisini tasfiye ettiği, silahların bırakıldığının anlaşılmasıyla birlikte toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirecek ve yasal düzenlemeleri yerine getirilecek. Kısa dönemde Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için bu adımın atılacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan yeni anayasa çalışmalarına vurgu

Yeni anayasa çalışmalarına başlanılması gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum. Böylece artık daha 1876'da başlayan, darbelerden sonra gerçekleşen anayasalar meselesini geride bırakacağız. Cumhuriyet tarihimizde 60 darbesi arkasından 61 anayasası, 80 darbesi arkasından 82 anayasası, bütün bu darbeleri geride bırakmış, darbeci fikirlerin ürünü olan anayasaları geride bırakmış, özgür, çağdaş, katılımcı ve gerçekten demokrat bir anayasayı yapabilecek güce ve kuvvete sahip olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 27'nci TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından siyaset okulunu bitirenlere belgeleri takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı