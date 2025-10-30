Mustafa Şentop: 'Türkiye kavramı Türkiye'den büyük'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Akademik Yıl açılış töreninde konuşan 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye kavramının Türkiye'den büyük olduğuna dikkat çekti. Şentop, "Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek" şeklinde konuştu.

BEUN 2025-2026 Akademik Yılı açılışı 29. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şentop'un "Hukuk ve Hayat" konulu ilk dersi ile başladı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri, davetli üniversite rektörleri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu açılış program konser ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitelerin ilimle yoğrulmuş, sevgi ve saygıyla yönünü tayin etmiş, ahlak ve erdemle donanmış; vatan, bayrak ve millet sevdasıyla bezenmiş genç dimaların en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi. Özölçer, "Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olma onurunu taşıyan üniversitemiz, 1924 yılında Maden Mühendishanesi ile başlayan köklü eğitim yolculuğunda bugün sağlıktan, insan ve toplum bilimlerine; sanattan spora, eğitimden iktisadi ve beşeri bilimlere kadar uzanan geniş bir alanda öncül bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Madalyon ters döndüğünde onunla karşılaşıyoruz"

Hukuk ve hayatı madalyonun iki yüzü olarak tanımlayan Şentop, "Hayat somut iken hukuku farkedebilmemiz daha çok. Fakat somuttan soyuta doğru gittikçe yaşadıklarımız ve karşılaştığımız olaylar hukuk daha görünür hale geliyor. Her zaman biz bunu fark etmiyoruz, hissetmiyoruz ama bu var. Ne zaman bir yanlışlık olduğunda, madalyon ters döndüğünde onunla karşılaşıyoruz. Hukuk sadece kuralları koyanların, kuralları uygulayanların, kurallara uyulmadığı takdirde bu uygunluğu denetleyenlerin, yargılayanların işi değil. Hukuk daha çok aslında vatandaşı hukukçuların dışındaki insanları ilgilendiriyor" diye konuştu.

"Türkiye tasavvuru, Türkiye'den büyük"

Şentop, Türkiye'nin dışarıdan algısının içeriden daha olumlu olduğuna dikkat çekerek gençlere ve ülkeye güven çağrısı yaptı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda çok etkili, güçlü, sözü ve kararı daha fazla önemsenen bir ülke haline geleceğine dikkat çeken Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada genel olarak Türkiye'de yaşayanların katılmadığı bir anket çalışması yapılsa, Türkiye'nin büyüklüğü, gücü ile ilgili olumlu- olumsuz, iki seçenek sunulsa olumlu oran Türkiye içinde aynı oylama yapıldığı zaman çıkandan daha yüksek çıkacaktır. Onun için Türkiye'yi eleştirenler olduğunda, kendilerine soruyorum, 'en son yurtdışına ne zaman çıktınız?' Yurtdışından Türkiye'nin görünüşü çok farklı. Kendimize haksızlık ediyoruz derken bahsettiğim şey bu. Türkiye tasavvuru, Türkiye kavramı, Türkiye'den büyük. Türkiye deyince insanların zihninde canlanan algı, Türkiye'den büyük. O yüzden bilhassa gençlere, kendilerine güvenmelerini söylerken, bu ülkeye güvenmelerini, bilhassa teyit etmek isterim. Avrupa veya Amerika'da gerek lise gerek üniversite öğrencileriyle karşılaştığınızda Türkiye'deki öğrencilerin toplamı, ortalaması itibariyle çok daha iyi bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Geleceğe dair ümitlerimizi bu anlamda güçlü bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Bundan, 20 sene, 30 sene, 50 sene sonraki Türkiye'nin, buradaki gençler o Türkiye'nin yöneticileri olacaklar, bugüne göre dünyada çok daha müessir, çok daha etkili bir ülke haline geleceğine inanıyorum. Bu inancın bir hayalden ibaret değil. Bizzat yaşadığım birçok olay, bu inancı destekliyor. Bilgiye dayanarak söylüyorum, büyük bir ümit içerisindeyim. Gençlerimizin yaşayacağı Türkiye, çok etkili, güçlü, sözü, kararı daha da fazla önemsenen bir Türkiye haline gelecek."

İlk dersin ardından Rektör Özölçer, Şentop'a hediye takdiminde bulundu. Akademik yılı açılış töreni hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ZONGULDAK