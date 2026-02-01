Haberler

Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü

Mustafa Şentop'tan Epstein belgeleri çıkışı: Maskeler düştü
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgelerle ilgili açıklama yaptı. Şentop açıklamasında "Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır" dedi.

  • ABD'de Jeffrey Epstein'a ilişkin 3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyu ile paylaşıldı.
  • Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgelerinin küresel bir sistem fotoğrafı olduğunu belirtti.
  • Mustafa Şentop, Epstein belgelerinin dünya düzeninin yıkılışını hızlandıracağını ifade etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.

3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyu ile paylaşılırken; belgelerin yarattığı tartışmalar ise devam ediyor.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da yaşanan gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır: Güç şantajla korunur, para dosyayı kilitler, medya gündemi dağıtır. Bu, buzdağının görünen yüzü değil; medeniyetin altına döşenen lağım sisteminin ta kendisidir. Artık krallar çıplak!

Dünya düzeni artık "güven" değil, "ifşa" üzerine kurulu. Siyasetin, hukukun ve küresel düzenin "seçkinleri" bu sistemde suç ortağıyken; ahlaktan ve hukuktan bahsetmek artık sadece trajikomik bir şaka.

Eğer hukuk "elitler" için işlemiyorsa, devlet bir düzen değil; sadece suçlular için bir "koruma kalkanı" üretir.

"DÜNYA DÜZENİ BİTMİŞTİR"

Bu belgeler aslında bir iflasın ilanıdır. Gündüzleri ekranlarda demokrasi ve insan hakları nutukları atan Batı medeniyetinin, geceleri hangi karanlık pazarlıklarla ayakta durduğunun suçüstü halidir. Hukuk susuyorsa, siyaset kirlenmişse ve ahlak sadece zayıflar için işleyen bir prangaya dönüşmüşse; dünya düzeni bitmiştir.

Epstein dosyası, sadece bir "suç hikayesi" değil; Batı medeniyeti "elitleri"nin ahlaki temellerini gösteren bir aynadır. Bu aynada, gücün ahlakı nasıl yok ettiği, gukukun "seçilmişlere" neden işlemediği, medeniyet iddiasının altındaki derin çürüme ve sıradan insanın bu sistemdeki hiçe sayılan değeri sorgulanmaktadır.

"BU AHLAKSIZLIK VAHŞETİ DÜZENİN YIKILIŞINI HIZLANDIRACAKTIR"

Dünya düzeni bu ikiyüzlülük üzerine inşa edilmişse, değişim artık kaçınılmazdır. Gerçek adalet, sadece belgelerin deşifre edilmesi değil; bu sistemi kökten sorgulayıp ahlakı merkeze alan yeni bir küresel "sosyal sözleşme" inşa etmekten geçer.

Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır."

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Türkiye'den kimler var acaba......yok demeyin insanı güldürmeyin

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Türkiye'den ünlü, politikacı vs varsa bile saklanır. Örtbas edilir. Burası Türkiye. Şeffaflık yokki.

