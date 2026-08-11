Bahçeli'den Kurtulmuş'a 'Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı' temalı hediye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 467 evet, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilen çerçeve yasa oylamasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurul'dan ayrılırken Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaştığının anımsatılması üzerine, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ'DEN KURTULMUŞ'A "BİRLİĞİN GÜCÜ MİLLİ İRADENİN KARARI" TEMALI HEDİYE

Öte yandan Bahçeli'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye ettiği belirtildi.

Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı.

TAKDİR VE TEŞEKKÜRÜN BİR İFADESİ

Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak tablo hediyesi ve Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek dolayısıyla şükranlarını dile getirdiği ifade edildi.