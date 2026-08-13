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Erzurum Valisi Baruş, Güvenlik Toplantısı'na Katıldı

Erzurum Valisi Baruş, Güvenlik Toplantısı'na Katıldı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' sonrasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik çalışmalar ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Konu ile ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Gazi Meclisimizde geniş bir uzlaşıyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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