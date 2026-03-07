Batı Trakya'da iftar programı düzenlendi

Batı Trakya'nın Rodop iline bağlı Işıklar köyünde iftar programı düzenlendi.

İftar programında Batı Trakya Türk toplumu ile Türkiye'den gelen konuklar bir araya geldi.

Programa katılan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, Gümülcine'nin Türk-İslam kültürünün izlerini taşıyan kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Burada her taş, her minare, her mezar taşı tarihimizin sesini yansıtır." dedi.

İftar programında emeği geçenlere teşekkür eden Şentop, Edirne ile Gümülcine arasında tarih ve kültürün oluşturduğu güçlü bir bağ bulunduğunu ifade etti.

Şentop, "Edirne ile Gümülcine kardeş şehirlerdir. Tarihimizin ve kültürümüzün bu iki şehir arasında bir köprü kurduğunu söyleyebiliriz. Bu köprüyü yüzyıllardır ayakta tutan ise her iki tarafta yaşayan insanların ortak medeniyetidir. Bu bağı her zaman canlı ve güçlü tutacağız." diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinin yüzyıllar boyunca pek çok zorluk ve sınamadan geçerek bölgedeki varlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Şentop, Müslüman Türk toplumunun bölgenin tarihi mirasının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Şentop, Batı Trakya Türklerinin sahip olduğu hakların 1923 Lozan Antlaşması ile uluslararası hukuk tarafından güvence altına alındığını hatırlatarak, bu hakların herhangi bir lütuf değil uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış haklar olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının yalnızca oruç tutulan bir dönem değil aynı zamanda dayanışma, kardeşlik ve toplumsal farkındalığın güçlendiği bir zaman olduğunu belirten Şentop, Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanın gönlünde Batı Trakya'daki Türklerin her zaman özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Şentop, "Batı Trakya'daki kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." dedi.

Şentop, büyük dedesinin yaklaşık bir asır önce Rumeli'den Türkiye'ye göç ettiğini anımsatarak, kendisini bu toprakların evladı olarak gördüğünü kaydetti.

"Selimiye Camisi'nin açılmasıyla Edirne'de ramazan daha da anlam kazandı"

Edirne Valisi Yunus Sezer ise ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Sezer, ramazanın bu yıl Türkiye'de de büyük bir coşkuyla yaşandığını belirterek, özellikle Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından Edirne'de ramazanın daha da anlam kazandığını dile getirdi.

Selimiye Camisi'nin açılmasıyla Edirne'yi ziyaret edenlerin sayısının arttığını anlatan Sezer, "Selimiye'nin açılmasıyla binlerce, on binlerce insanın Edirne'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Ramazanın sunduğu kardeşlik, dostluk ve huzuru Edirne'de hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Sezer, "Dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde ramazanın tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Ramazanın aynı zamanda insanların kendilerini sorguladığı ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu vurgulayan Sezer, varlıklı olanın ihtiyaç sahibini daha iyi anladığı bu ayda birlik ve beraberliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Sezer, Türkiye'de ve Batı Trakya'da yaşayan Türklerin birlik ve beraberliğinin devam etmesi temennisinde bulunarak, "Aynı ezanın etrafında aynı duygularla ve düşüncelerle bu aziz milletin varlığını sonsuza kadar sürdürdüğüne hep birlikte şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da iftar programlarının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da köy halkıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ünal, konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı'nın birinci günü konsoloslukta düzenlenecek geleneksel bayramlaşma programına tüm katılımcıları davet etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ise farklı köylerden insanların bir araya gelerek oluşturduğu iftar sofralarının ramazanın rahmet ve bereketinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, ana vatandan gelen misafirlerin katılımıyla bu buluşmaların daha da anlam kazandığını dile getirdi.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Korosu sanatçılarının ilahilerden oluşan konseri ve Edirne Valiliği Sema Topluluğunun sema gösterisiyle tamamlandı.