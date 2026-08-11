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Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu iş insanı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren törende, çiftin tam 34 nikâh şahidinin bulunması gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

  • Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile iş insanı Fatih Kaynarca, İstanbul'da evlendi ve nikâh merasimine 34 kişi şahitlik etti.
  • Nikâh şahitleri arasında 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi üst düzey protokol isimleri yer aldı.
  • Şahit kadrosunda eski ve yeni kabine üyeleri, AK Parti yöneticileri ile bakan yardımcıları da bulundu.

Uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile iş insanı Fatih Kaynarca'nın İstanbul'daki nikâh merasimi geniş bir katılımla gerçekleşti. Çiftin aileleri ve yakın çevresinin yanı sıra bürokrasi, siyaset, iş ve cemiyet hayatından birçok tanınmış davetli bu mutlu günde bir araya geldi. Görkemli gecenin en dikkat çekici ayrıntısı ise nikâh şahitlerinin sayısı ve şahitlik yapan isimlerin kimlikleri oldu.

34 ŞAHİTLİ İMZA

Çiftin nikâh defterine imza attığı anlara tam 34 kişi şahitlik etti. Bu kalabalık ve prestijli şahit kadrosunda devletin üst kademelerinden pek çok önemli isim yer aldı. Şahitler arasında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül gibi protokolün üst düzey temsilcileri bulundu.

ESKİ VE YENİ KABİNE ÜYELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Siyaset dünyasından yoğun bir katılımın gözlendiği gecede, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de şahitlik yapan isimler arasında yer aldı. Ayrıca eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da çiftin mutluluğuna ortak oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da şahitler arasında dikkat çeken diğer isimler oldu. Siyaset dünyasının bu yoğun ilgisine, cemiyet hayatının önde gelen temsilcileri de eşlik ederek çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaynak: Haberler.com
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