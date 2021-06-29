Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan polemiğinde yeni perde! Mali'ye yakın ismin itirafı yine ortalığı karıştıracak

Bir dönemin iki yakın ismi Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın arası geçtiğimiz günlerde Mali'nin "Geçmişi kirli" paylaşımı sonrası bozulmuştu. Daha sonra Sayan'dan özür dileyen Erbil, aradaki buzları eritmişti. Olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce'den itiraf geldi. Yüce yaptığı paylaşımda, "Paylaşımı bana Erbil yaptırdı. Erbil'in Seda Hanım'la ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz" dedi.

Yüce daha sonra yaptığı paylaşımda, "Erbil'in Seda Hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz. Bizim aramızda geçen her diyalog delilli, ispatlıdır. Alakam olmayan bir konunun içine beni çekmiştir" ifadelerini kullandı.

Tolga Yüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp paylaştı. Ama ben yazıların hedefinde Seda Sayan olduğunu bilmiyordum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan, geçtiğimiz hafta adeta birbirine girdi. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.

"BENİ ARAYIP SORMADI"

Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" diyerek, Seda Sayan'a sitem etti.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Erbil'in paylaşımına ve açıklamalarına oldukça kızan Seda Sayan, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp, kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle ünlü şovmene karşılık verdi.

TECAVÜZ İDDİASI

Tartışma daha da büyüyünce Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında şok bir iddiada bulundu. Sayan, Erbil'in 2005-2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü.

"GEÇMİŞİ KİRLİ OLAN SENSİN"

Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin. Bence işine bak, ruhunu arındır. Dua et çocuklarının hatırına. Allah'tan af dile benden değil" dedi.

Seda Sayan, kısa bir süre sonra paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından sildi.

"BİR HATA YAPTIYSAM KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?"

Şarkıcının iddiasından sonra Erbil'den açıklama geldi. "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" paylaşımını silen ünlü şovmen, ardından şu ifadeleri kullandı:

Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği, tanıdığı... Evet, sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz ama sizler şunu da biliyorsunuz ki; ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanları olabileceğim konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı 'Madem böyle bir şey vardı, niye sustun' diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.

"İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM"

Erbil, ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "Seda benim canımdır, kardeşimdir... Oğlu oğlumdur... O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda'dan da, Oğulcan'dan da... Aramıza da kimse giremez, girmesin" ifadelerini kullanmıştı. Sayan da bu sözleri Instagram hesabından yayınladı. İkili, aralarındaki buzları eritti.

"35 YILDIR AKRABA GİBİYİZ"

Yaşananların ardından ilk kez görüntülenen Erbil, arkadaşı Tolga Yüce ile Cihangir'deki bir restoranda objektiflere takıldı. Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile arasında geçen gerginlik hakkında konuştu.

Erbil, "Seda Hanım Miami'de gelince barışma yemeği yapacağız ailecek. Kızlarım onun çocukları gibidir. Oğulcan'ı biz büyüttük. Eski eşi Sinan (Engin) benim ev arkadaşımdı.Çok eskiden beri tanışıyoruz Seda ile... Seda sinirinden 'tecavüz' dediğini söyledi. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil. Araya İbrahim Tatlıses gibi çok değerli dostlar girdi. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir" ifadelerini kullandı.