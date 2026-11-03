Kahramanmaraş'ta araç köprü girişinde Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta araç köprü girişinde Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı! Aynı aileden 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Göksun-Kahramanmaraş Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı. Kazada 47 yaşındaki sürücü ile araçta bulunan 68 yaşındaki annesi ve 73 yaşındaki babası yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPRÜ GİRİŞİNDE YOLDAN ÇIKTI
Kaza, akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş Karayolu'nun Kılavuzlu Köprüsü'nde meydana geldi. E.G. (47) yönetimindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişinde yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne savruldu.
ARAÇTA ANNESİ VE BABASI DA VARDI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü E.G. ile araçta bulunan annesi S.G. (68) ve babası H.G.'nin (73) yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.