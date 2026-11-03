Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de Kongre ara seçimleri için sandık başına gidildiği gün, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na ABD Başkanı Donald Trump'ı parmaklıklar ardında gösteren dev bir afiş asıldı. İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajının yer aldığı afişin yanı sıra İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen başka bir görselde de aynı ölüm tehdidi tekrarlandı.
- Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde İngilizce ile Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı dev bir afiş asıldı.
- İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir görselde Trump, JD Vance, Binyamin Netanyahu ve Steve Witkoff, alevler içinde ve ABD ile İsrail bayrakları önünde tasvir edildi.
- Afişte, 4 Kasım'a denk gelen 13 Aban dolayısıyla Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yer aldı.
ABD'de milyonlarca seçmenin Kongre ara seçimleri için oy kullandığı 3 Kasım'da, İran'ın başkenti Tahran'da Trump'ı hedef alan afişler dikkat çekti.
TRUMP'A AÇIK ÖLÜM TEHDİDİ
Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte ABD Başkanı Donald Trump, temsili olarak parmaklıklar ardında resmedildi. Afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.
İRAN DEVLET MEDYASINDA DA YAYIMLANDI
Öte yandan İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir başka görselde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arkalarında ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu alevler içindeki bir kompozisyonda tasvir edildi.
Afişte İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi.
TAHRAN'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN ÇAĞRI
Öte yandan afişte, 13 Aban dolayısıyla düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.
İran takviminde 13 Aban'a karşılık gelen 4 Kasım, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü olarak anılıyor. Ülkede her yıl bu tarihte ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Afişte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusu da yer aldı.