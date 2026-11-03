Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tahran'daki İnkılap Meydanı'na 'Trump'ı öldüreceğiz' yazılı afiş asıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Kongre ara seçimleri için sandık başına gidildiği gün, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na ABD Başkanı Donald Trump'ı parmaklıklar ardında gösteren dev bir afiş asıldı. İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajının yer aldığı afişin yanı sıra İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen başka bir görselde de aynı ölüm tehdidi tekrarlandı.

  • Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde İngilizce ile Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı dev bir afiş asıldı.
  • İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir görselde Trump, JD Vance, Binyamin Netanyahu ve Steve Witkoff, alevler içinde ve ABD ile İsrail bayrakları önünde tasvir edildi.
  • Afişte, 4 Kasım'a denk gelen 13 Aban dolayısıyla Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yer aldı.

ABD'de milyonlarca seçmenin Kongre ara seçimleri için oy kullandığı 3 Kasım'da, İran'ın başkenti Tahran'da Trump'ı hedef alan afişler dikkat çekti.

TRUMP'A AÇIK ÖLÜM TEHDİDİ

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte ABD Başkanı Donald Trump, temsili olarak parmaklıklar ardında resmedildi. Afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.

İRAN DEVLET MEDYASINDA DA YAYIMLANDI

Öte yandan İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir başka görselde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arkalarında ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu alevler içindeki bir kompozisyonda tasvir edildi.

Afişte İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi.

TAHRAN'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan afişte, 13 Aban dolayısıyla düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

İran takviminde 13 Aban'a karşılık gelen 4 Kasım, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü olarak anılıyor. Ülkede her yıl bu tarihte ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Afişte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusu da yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

Demirtaş'tan Öcalan çıkışı: Atılması gereken en acil adım...
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Bunlar nasıl genç? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketliyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu

Ünlü oyuncunun milyon dolarlık malikanesinin önü çöktü! Evsiz kaldı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu dinleme şüphesiyle 3 polis gözaltında

Cumhurbaşkanını bile dinlemişler! 3 üst düzey polise gözaltı
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın