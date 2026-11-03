Mersin'de 19 yıl önceki 'mumya ceset' cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılan soruşturma çerçevesinde 19 yıl önce bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla kapatılmış dondurucunun içerisinde bulunan 'mumya ceset' olarak bilinen cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

BUZDOLABINDAN CESET ÇIKMIŞTI

1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'ta bulunan müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek üzeri betonla sıvanmış yapının içerisinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşılmış, yapılan incelemelerde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer'in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınan dosya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 'Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

ÜZERİNE ÇULLANIP BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİLER

Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkarmıştı. İfadelere göre, olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. maktulün evinde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K., Sefer'in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. de elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti.

SEDİR GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Sefer'in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine yerleştirmeye çalışan şüpheliler, maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kesti. Cesedi bu şekilde dondurucuya yerleştirdikleri belirtildi. Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıdığı, içerisine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlenmişti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Hikmet Ş., Hadi Y. ve Ahmet İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlülerinin uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı